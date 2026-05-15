Strakonice plánují přeměnu lokality Ostrov v centru, začnou opravou lávky

Strakonice plánují přeměnit dlouhodobě zanedbanou lokalitu bývalé průmyslové zóny Ostrov v centru města na relaxační a odpočinkovou zónu. Proměna začne opravou lávky mezi ulicemi Tržní a Na Ostrově. Město na vybudování nové lávky vypsalo výběrové řízení, předpokládaná cena je zhruba dva miliony korun, informovala dnes novináře mluvčí radnice Markéta Bučoková.
"Byla by škoda takto výjimečný prostor nevyužít. Cílem revitalizace je vytvořit místo pro procházky, odpočinek, komunitní život i přirozené propojení s okolním bydlením a komunitním centrem," uvedla Bučoková. Lokalita je dlouhodobě zanedbaná a právě její částečná izolovanost vedla v minulosti k tomu, že se zde často hromadil nepořádek a prostor nepůsobil bezpečně ani příjemně. I proto chce město území více otevřít veřejnosti a postupně z něj vytvořit kultivované místo, které budou obyvatelé rádi využívat.
Současná lávka pro pěší přes Mlýnský náhon je podle mluvčí ve velmi špatném technickém stavu. Ocelové nosníky a dřevěná mostovka už nevyhovují současným požadavkům. Nová lávka bude široká 2,5 metru a délka přemostění bude necelých deset metrů.
Strakonice se snaží lokalitu Ostrov, která leží mezi Velkým a Palackého náměstím, zkultivovat desítky let. Některé plány dokonce zamýšlely bývalou průmyslovou zónu proměnit v nové centrum města s obchodními pasážemi, byty či restauracemi. V roce 2024 tam po přestavbě bývalé textilní továrny Fezko zahájilo svoji činnost komunitní centrum Komunitko 1415, které provozuje městská knihovna.