Manévry ve Strakonicích. Policisté hledali muže se zbraní. Zadrželi ho se vzduchovkou

Na místo a do přilehlého okolí se sjely všechny dostupné hlídky. Policisté pátrali po podezřelém. „Zatím nezjištěny žádné zraněné osoby,“ napsali policisté na síti X.
Podle zdroje iDNES.cz by měl mít muž pistoli a má bydlet v této lokalitě. Ulice Švandy Dudáka se nachází na severozápadním okraji města, kde je převážně zástavba rodinných domů.
V půl čtvrté odpoledne policisté na síti X vydali zprávu: „Policisté zadrželi podezřelého muže, nalezena i zbraň, vzduchovka. Nikomu již nehrozí nebezpečí. Zákrok policistů na místě ukončen. Zadržený údajně střílel po kočce, tu skutečně zranil.“