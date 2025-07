„Do města se ze společnosti Sage vypouští neskutečné peklo. Štiplavý smrad ohrožuje všechny. Dopadá i na čtvrti, kde to lidé ani nemusí cítit. Česká inspekce životního prostředí vyhodnotila naši stížnost na zápach jako neoprávněnou. Bojujeme proti němu dál pomocí petice,“ řekl její autor Cyril Dušek, který nasbíral už přes pět set podpisů.

„Osoby, které bydlí a pohybují se v okolí továrny, se potýkají se zdravotními potížemi, například bolestmi hlavy, pálením očí a dýchacími obtížemi. Dochází i ke snížení kvality života, v exponovaných dnech nelze kvůli zápachu větrat,“ popsal Dušek.

Špatná kvalita ovzduší není ve Strakonicích žádnou novinkou. Vedení města se kouřem z výrobny zabývá už přes rok.

„Koupili jsme tři monitorovací stanice včetně meteostanic. Kontrolujeme nejen kvalitu ovzduší, ale pomocí větru i směr, odkud znečištění pochází,“ vysvětlil pro iDNES.cz místostarosta Jaroslav Horejš.

Stanice fungují od konce dubna, hned první den po instalaci naměřily vysoké hodnoty emisí.

„Pocházely ze společnosti Sage. S vedením města jsme představitelům firmy ukázali naměřené hodnoty. Musím říct, že se k tomu nepostavili férově. Bagatelizovali to s tím, že je to jen pára. To bylo před měsícem, nic se od té doby nezměnilo,“ řekl místostarosta.

Dodal, že město má na řešení situace jen omezené možnosti. Strakonice posílají naměřené hodnoty inspektorům životního prostředí a krajským hygienikům.

„V úterý ráno jsme znovu naměřili vysoké hodnoty, zpracováváme novou zprávu, kterou pošleme České inspekci životního prostředí do Budějovic,“ doplnil Horejš.

Zástupci společnosti Sage na dotazy iDNES.cz nereagovali. Přislíbili, že odpoví, ale odmlčeli se.