Strakoničtí házenkáři sahali po bodech v Jičíně

Pavel Kortus
Pavel Kortus
  23:06
Drželi krok, ale odjeli s prázdnou. Strakoničtí házenkáři odehráli ve 3. kole extraligy vyrovnané utkání v Jičíně, ale na bodový zisk to nestačilo. Soupeři, který byl stejně jako oni bez bodu, podlehli 24:28 (12:14). Jihočeši jsou tak nadále v tabulce poslední.

Házenkáři Strakonic (v černém). | foto: Jan Škrle

Hosté začali bez ostychu dvougólovým vedením, o které ale vzápětí přišli a pak už jen dotahovali. Tři minuty před přestávkou naposledy vyrovnal Martin Němec na 12:12, jenže domácí do pauzy odskočili znovu na dvoubrankový rozdíl.

Po změně stran se Strakoničtí stále drželi na dostřel a rozdíl byl ve 40. minutě minimální (19:18). Jenže potom přišla rozhodující pasáž zápasu. Jičínští vstřelili pět branek v řadě, zatímco Jihočeši se bezmála deset minut střelecky neprosadili. Skóre se tak změnilo na 24:18.

Ve zbytku duelu sice byli hosté o gól lepší, ale znamenalo to jen kosmetickou úpravu výsledku. Oba poločasy tak skončily shodně 14:12 pro Jičín.

21. září 2025  23:06

