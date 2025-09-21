Hosté začali bez ostychu dvougólovým vedením, o které ale vzápětí přišli a pak už jen dotahovali. Tři minuty před přestávkou naposledy vyrovnal Martin Němec na 12:12, jenže domácí do pauzy odskočili znovu na dvoubrankový rozdíl.
Po změně stran se Strakoničtí stále drželi na dostřel a rozdíl byl ve 40. minutě minimální (19:18). Jenže potom přišla rozhodující pasáž zápasu. Jičínští vstřelili pět branek v řadě, zatímco Jihočeši se bezmála deset minut střelecky neprosadili. Skóre se tak změnilo na 24:18.
Ve zbytku duelu sice byli hosté o gól lepší, ale znamenalo to jen kosmetickou úpravu výsledku. Oba poločasy tak skončily shodně 14:12 pro Jičín.