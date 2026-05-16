Strany a hnutí na jihu Čech kandidátní listiny pro komunální volby připravují

Strany a hnutí na jihu Čech stále připravují kandidátní listiny pro podzimní komunální volby. Některé už v Českých Budějovicích vybraly lídry, jiné subjekty zatím ještě pozice na prvních místech neobsadily, nebo je nechtějí oznámit, zjistila ČTK. Lídra v krajském městě zatím nezveřejnil vítěz posledních voleb hnutí ANO.
"Stále na podobě kandidátní listiny pracujeme a následně musí projít schvalovacími procesy. Ale mohou říct, že se bude jednat o mix zkušených politiků i nových tváří," řekl bývalý českobudějovický primátor Jiří Svoboda (ANO).
ODS zřejmě povede do podzimních voleb v Českých Budějovicích krajský předseda Jiří Borovka. "Jsem na to připraven. Ale nejprve musím dostat důvěru od kolegů, nominační sněm budeme mít koncem června" uvedl. Dodal, že na kandidátní listině by měli být také nestraníci a známé osobnosti z různých oborů.
Hnutí Naše Česko povede současná primátorka Dagmar Škodová Parmová. V hnutí, které loni založil jihočeský hejtman Martin Kuba, je řada bývalých členů ODS. Kromě Škodové Parmové a Kuby jde například o náměstky českobudějovické primátorky Petra Maroše, Lubomíra Bureše nebo Michala Šebka.
Koalici Společně pro Budějovice povede lidovec Ondřej Talíř. Společně pro Budějovice tvoří zástupci KDU-ČSL a TOP 09. Lídrem Pirátů bude odborník na informační technologie Pavel Tůma, hnutí Občané pro Budějovice (HOPB) si vybrali na první místo svého předsedu Tomáše Chovance a STAN zase vědeckého pracovníka Biologického centra Akademie věd ČR Petra Vodrážku.
Komunální volby v roce 2022 v Českých Budějovicích vyhrála ODS. Získala 16 mandátů ve 45členném zastupitelstvu. Druhé skončilo hnutí ANO se 13 mandáty. Třetí HOPB má šest zastupitelů, čtvrtá SPD má čtyři mandáty. Tři zastupitele získali Piráti a šesté skončilo Společně pro Budějovice rovněž se třemi mandáty. Koalici vytvořila ODS, Společně pro Budějovice, Piráti a zastupitel za Jihočechy 2012, který kandidoval za HOPB. Dohromady mělo uskupení 23 hlasů. Předloni na podzim koalici opustili Piráti a nyní je vedení města v menšině.
V ostatních okresních městech na jihu Čech zatím většinou politické subjekty kandidátní listiny sestavují. Ale například KDU-ČSL už zná lídra v Písku, kde jím bude bývalý místostarosta Petr Hladík.