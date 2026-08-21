Střední škola ve Veselí nad Lužnicí bude mít nový domov mládeže

Střední odborná škola ekologická a potravinářská ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku bude mít nový domov mládeže. Studenti jej budou využívat od září příštího roku. Výstavba domova, která začala, vyjde na 105 milionů korun. V tiskové zprávě o tom informovala Hana Dědičová z kanceláře jihočeského hejtmana.
"Chceme, aby se tu žáci cítili dobře a aby pro ně domov mládeže nebyl jen místem, kde přespí, ale skutečným zázemím během studia. Budou mít k dispozici moderní pokoje, prostor pro učení i společné trávení času. A líbí se mi, že jsme do projektu dokázali promítnout i zaměření samotné školy. Zelená střecha totiž nebude jen hezkým a ekologickým prvkem, ale také místem, které studenti využijí při výuce," uvedl náměstek jihočeského hejtmana David Štojdl (Naše Česko).
Studenti budou zelenou střechu využívat jako přírodní učebnu při výuce botaniky. Výběr rostlin pro její osázení navrhli přímo učitelé biologie ze školy. "Pro naše studenty bude nový domov mládeže znamenat obrovský posun v kvalitě ubytování i zázemí pro studium a volný čas. Zvlášť nás těší, že budova nebude jen místem k bydlení, ale díky zelené střeše se stane také součástí výuky. Studenti tak budou moci přímo v areálu školy sledovat rostliny a pracovat s nimi v rámci odborných předmětů," uvedl ředitel školy Ladislav Honsa.
V domově mládeže budou dvoulůžkové pokoje s vlastní koupelnou a záchodem. Součástí bude také klubovna, studovna nebo kuchyňka. Střední odbornou školu ekologickou a potravinářskou ve Veselí nad Lužnicí navštěvuje přibližně 250 žáků.