Žáci střední školy zdravotnické v budějovické Husově ulici proudí v úterý ráno do školy jako v každý jiný den. Nedaleko vchodu do budovy stojí zaparkované policejní auto s hlídkou. Nic však na první pohled nenasvědčuje tomu, že vedení školy ve spolupráci s policií řeší mimořádnou situaci.
Po chvíli jeden z policistů s dlouhou zbraní vystupuje z auta a vyráží se ptát ke vstupu, zda je zatím všechno v pořádku. Redaktor iDNES.cz se zkusil na dění zeptat skupiny studentek, které právě mířily za výukou. „My o tom nesmíme mluvit,“ odvětily stroze.
Ředitel školy Karel Štix na dotazy redakce odpovídat nechtěl s tím, že nesmí. Ovšem rodičům a zákonným zástupcům studentů rozeslal zprávu, kde situaci objasňuje. V pátek 6. listopadu večer se na sociálních sítích objevilo vyhrožování ze strany žáka školy. Podle informací iDNES.cz jde o studenta druhého ročníku.
Po společném jednání s vedením Jihočeského kraje a policie vedení školy přijalo maximální preventivní opatření. „Povedou k účinné ochraně žáků, studentů a zaměstnanců školy. Tato opatření budou realizována ve škole a jejím bezprostředním okolí od úterý 10. listopadu, již v ranních hodinách,“ napsal ředitel.
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Opatření podle něj budou platit po dobu nezbytně nutnou. Snahou všech zúčastněných je co nejdříve eliminovat jakékoli možnosti ohrožení. O jejich zrušení bude rodiče v předstihu informovat.
„Pokud bych rozhodl z bezpečnostních důvodů o jiné formě vyučování, distanční výuce, budete včas informování,“ pokračoval ředitel. Aktuálně k tomu na základě informací od policie prý není důvod.
Server Budějcká Drbna navíc informoval s odkazem na doplňující zprávu ředitele, že jedním z opatření má být i fakt, že žáka umístili do diagnostického zařízení, což potvrdil i zdroj iDNES.cz. To však na přijatých opatřeních nic nemění.
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Policejní mluvčí Lenka Krausová nebyla v reakci příliš konkrétní, a to vzhledem tomu, že se jednalo o mladistvého. „Policisté ihned přijali řadu preventivních opatření směřujících k ochraně životů, zdraví a veřejného pořádku,“ sdělila. V tuto chvíli provádějí standardní úkony podle trestního řádu a policisté se případem intenzivně zabývají.
Komentovat nechtěla ani to, že by měl být student v tuto chvíli již v diagnostickém ústavu. Přítomnost hlídky na místě označila za jedno z nastavených opatření. „Z taktických důvodů nemůžeme zmiňovat všechna opatření, byli bychom sami proti sobě,“ dodala.