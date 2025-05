Prachatická radnice oslovila tři architektonická studia a vybrala návrh od ateliéru Skupina, který vypracoval ověřovací studii. „Architekti dokončí studii do finální verze do konce letošního roku. Pak by se některé etapy začaly projektovat,“ řekl starosta Jan Bauer (ODS).

Zatím však není jasné, kdy by město mohlo zahájit stavbu. Areál bývalé střelnice navazuje na současnou zástavbu a v jeho okolí město plánuje další rozsáhlou výstavbu rodinných domů a viladomů na rozloze šestnácti hektarů. I kvůli tomu se proti aktuálnímu záměru vyjádřil opoziční zastupitel Robert Zeman (Pro Prachatice). Pro výstavbu bytů by raději využil celé území po střelnici.

„Tato úvaha vychází z dlouhodobých potřeb naplňovat poptávku po bydlení, které bude ekonomicky dostupné. Když se podíváme po městě, máme zde dostatek dětských hřišť a sportovišť. Ale řekněme si, jak jsou využívána. Víme, že příliš lidí tam nechodí. Pokud bych já jako vlastník domu zaplatil tržní cenu za tamní parcelu, nehoroval bych pro sousedící sportovní areál,“ sdělil Zeman.

Skeptický je podle svých slov i k finanční stránce projektu, jehož cena patrně přesáhne sto milionů korun. „Předpokládám, že na to v dohledné době nebudeme mít a zůstane to na úrovni příprav,“ dodal.

Podle starosty nabídne areál spíše klidovou zónu, kterou obyvatelé ocení. „Střelnice se nachází blízko školy, ale především zastavitelných parcel. Plocha, se kterou pracujeme, se nachází mezi starou a budoucí výstavbou. Stane se společenským a komunitním prostorem pro všechny obyvatele, ale i návštěvníky města,“ zdůraznila autorka studie, architektka Marcela Steinbachová.

Proto je podle ní důležité, aby byl celý areál volně průchozí. Pak by do něj mohli lidé pohodlně přicházet ze všech směrů. Architekti se při tvorbě prostoru inspirovali zahraničními projekty.

„Celou stavbu jsme zabalili do červena mořeného dřevěného pláště s průchozími ochozy. V přízemí vznikne venkovní zahrádka pro restauraci. V areálu by mohla být hřiště na fotbal, beachvolejbal, plácek pro pétanque, workoutové hřiště a pingpongový stůl. Pro děti se postaví lesní hřiště. V prostoru bude i menší náměstí. Zeleň se zachová a upraví, doplní o stromy tak, aby poskytovaly stín a oddychovou plochu,“ přiblížila záměr Steinbachová.

Investice okolo sto milionů korun

Kolem místa na sportování by vedla běžecká dráha, areálem by procházela i krytá kolonáda. Studie navrhuje v přízemí větší budovy recepci, restauraci, půjčovnu kol a dalšího sportovního vybavení. V prvním patře by mohlo vzniknout ubytování, kde se vyspí až deset lidí. Dva sály by měly sloužit pro cvičení nebo tancování. Na střeše se počítá s krytou terasou. Prostory pro setkávání místních budou v menší z budov.

„Stavba malé střelnice je přeměněná v komunitní centrum se zázemím pro dětské oslavy či vystoupení, oslavy narozenin, vzdělávací aktivity a podobně,“ uvedli autoři v návrhu.

Venkovní dvůr zamýšlí částečně uzavřít, aby se tam mohly bezpečně pohybovat děti. „Plocha samotné střelnice nabízí mix různých aktivit pro různé generace na jednom místě a prostor pro rekreační i vrcholový sport. Plochy mezi hřišti jsou navržené jako pobytové. V jižním směru vzniká malé a přehledné náměstí pro plánovanou čtvrť rodinných domů,“ popsala dále architektka.

Očekávaná investice do rekonstrukce objektů, výstavby hřišť a úpravy okolí se pohybuje mezi 90 až 120 miliony korun. „Nepředpokládám, že by to do budoucna stálo 250 milionů, což je maximalistická varianta včetně sportovní haly, která si myslím, že tam nebude ani třeba,“ sdělil starosta Bauer. Doplnil, že detailnějšími požadavky na dopracování návrhu se nyní bude zabývat pracovní skupina.