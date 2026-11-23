Výstava Sousedství v Malé galerii písecké Sladovny propojí člověka, městskou krajinu a přírodu. Vernisáž velkoformátových pastelových kreseb a grafiky výtvarníka Pavla Kytnera se uskuteční ve středu od 17:00. Návštěvníci si výstavu mohou prohlédnout do 14. března příštího roku, sdělila ČTK Šárka Frantová z galerie Sladovna.
"Pavel Kytner patří k mladé generaci umělců, která dokáže citlivě tematizovat vztah k prostředí, ve kterém žijeme. Výstava Sousedství nepřináší jen estetický zážitek, je také příležitostí k zastavení a zamyšlení nad tím, jaký prostor kolem sebe necháváme přírodě i sami sobě," uvedla kurátorka Malé galerie Zdenka Rocha Ženíšková. Hlavními motivy Kytnerových děl jsou stromy a budovy. Součástí expozice jsou vedle velkoformátových pastelů také grafiky, za něž byl autor v minulosti opakovaně oceněn.
"Sladovna je dlouhodobě koncipována jako prostor pro objevování a dialog. Chceme, aby si návštěvníci z výstavy neodnášeli pouze dojem z viděných děl, ale aby měli možnost se do tvůrčího procesu přímo zapojit. Osobní setkání s autorem během workshopů dává celému projektu další, hlubší rozměr," uvedl ředitel Sladovny Adam Langer. Na příští rok jsou naplánovány dva workshopy, jeden pro školy 27. února 2027 a druhý pro veřejnost 2. března 2027.
Osmadvacetiletý výtvarník Pavel Kytner je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze, kde prošel ateliérem Grafika 1 pod vedením Dalibora Smutného a Davida Böhma. Vzdělání si rozšířil také během zahraniční stáže na Accademia di Belle Arti v Benátkách a na tvůrčích pobytech v uměleckém centru La Fileuse v Remeši. Je několikanásobným laureátem přehlídky Grafika roku.