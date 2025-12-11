Starostu z Novohradska stíhá policie. Kvůli jeho chybě přišla obec o deset milionů

Autor: mrk, jaj
  13:32
Jednoho dne v Horní Stropnici na Českobudějovicku zkontrolovali obecní účet a zjistili, že tam nejsou peníze. Okamžitě kontaktovali banku, u které účet vedou, a také policii. „Ztratilo se nám dohromady 10,17 milionu korun, které jsme měli připravené na investice,“ vysvětloval na podzim roku 2024 starosta Horní Stropnice Václav Kučera. V těchto dnes kriminalisté představitele obce obvinili.

V Horní Stropnici na Českobudějovicku dělá už od roku 1998 starostu Václav Kučera, radní Jihočeského kraje a bývalý rezident StB. | foto: Slavomír Kubeš, MAFRA

Podle Václava Kučery (KSČM), starosty obce s 1 500 obyvateli, zmizela částka přibližně na přelomu léta a podzimu roku 2024. Starosta o ztrátě peněz tehdy hovořil jako o kybernetickém útoku. Sám pak oznámil, že je potřeba posílit ochranu, aby se něco podobného neopakovalo.

„V úvahu připadá, aby odchozí platbu muselo propříště schvalovat více pověřených osob. My můžeme maximálně udělat opatření v podobě rozdělení peněz obce na více účtů,“ zmínil Kučera.

Podle kriminalistů však zásadním způsobem pochybil právě on sám. „Vyšetřovatel krajské kriminální služby v uplynulých dnech obvinil představitele jedné jihočeské obce ze zvlášť závažných zločinů zpronevěry a zneužití pravomoci úřední osoby,“ potvrdil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Neupřesnil, že se jedná právě o starostu Horní Stropnice, ale iDNES.cz má tuto informaci potvrzenou. Vloni se navíc redakce této události také věnovala. Starosta potvrdil, že ho policie stíhá a v únoru se chystá pozici starosty opustit. Ve funkci je bezmála dlouhých 28 let a patří tak v tomto ohledu mezi nejoblíbenější starosty na jihu Čech.

„Podle kriminalistů a shromážděného materiálu si obviněný muž měl do svého notebooku, používaného i pro výkon své funkce, nainstalovat aplikaci pro vzdálený přístup,“ pokračoval Matzner.

Obci na Budějovicku vysál hacker z účtu 10 milionů, případ vyšetřuje policie

Tímto krokem pravděpodobně umožnil neznámému pachateli přístup do počítače a přístup k bankovnímu účtu svému, ale také k bankovním účtům obce.

Potvrdil transakce v telefonu

Této skutečnosti pachatel pravděpodobně využil a za necelých čtyřiadvaceti hodin začátkem září 2024 neoprávněně zadal třicet bankovních transakcí z účtů obce. „Obviněný navíc tyto pachatelovy transakce ve svém mobilním telefonu bankovním klíčem potvrdil. Pachatel tak z účtů obce odčerpal, či spíše ukradl, více jak 10 milionů korun,“ upřesnil policejní mluvčí.

Obviněný starosta tedy podle kriminalistů nakládal se svěřenými prostředky obce v rozporu s účelem, pro který mu byly svěřené a neplnil řádně výkon své funkce. „Následkem toho byla obci způsobená škoda velkého rozsahu a chod obce byl ochromený,“ konstatoval Matzner.

Místostarosta Horní Stropnice František Vaněček (KSČM), byl ze stíhání svého kolegy překvapený. „Nicméně zatím je to ve fázi, kdy je pan starosta obviněný, takže existuje presumpce neviny, a dokud není odsouzený, nahlíží se na něj jako na nevinného. Cítím to tak, že vědomě pan starosta podle mě nic neudělal, musela se někde stát nějaká chyba. Ale že by chtěl obci vědomě zcizit deset milionů, tak to určitě ne,“ hájil Kučeru místostarosta.

I podle dalších ohlasů starosta vůbec nechtěl záměrně připravit obec o peníze. Předtím ale podle zdroje iDNES.cz sám investoval vlastní prostředky a právě člověk, se kterým takto obchodoval, následně připravil obec o miliony korun.

„Byli jsme těsně před placením částky deseti milionů korun stavební firmě, která nám tu vybudovala novou hasičskou zbrojnici. Zjistili jsme, že jim nemáme z čeho zaplatit. Domluvili jsme se s nimi na tom, že jim částku splatíme později,“ ujišťoval loni stropnický starosta.

Obviněný muž je vyšetřovaný na svobodě. V případě, že by jej soud pro tyto zločiny odsoudil, hrozil by mu trest odnětí svobody v délce až deseti let.

Obec už se finančně vzpamatovala

Jak to vypadá s financemi obce nyní, popsal místostarosta Vaněček. „My jsme si zajistili, nebo pan starosta v té době zajistil, půjčku od Sdružení Růže. To byla půjčka ve výši tří milionů, která nám pomohla víceméně dofinancovat rozjeté akce, které jsme v obci měli, například výstavbu nové hasičské zbrojnice,“ upozornil.

Půjčka je už podle Vaněčka splacená a letos se ve Stropnici nedělaly žádné větší investice, jen nutné práce a opravy. „Takže by se dalo říct, že z toho nejhoršího jsme venku, že už něco máme uspořeného. Myslím si, že už příští rok můžeme začít větší investice,“ doplnil místostarosta.

