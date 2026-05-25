Tragédie v Táboře. Student zkolaboval před maturitou, už ho neoživili

Ředitel školy Radek Cícha potvrdil, že student zkolaboval v půl osmé ráno, ještě před zahájením zkoušek. Vystoupil z auta, ve kterém jela i jeho přítelkyně. S největší pravděpodobností vůz řídil.
„V podstatě hned poté si události všimla kolegyně, která parkovala vedle. Okamžitě zavolala záchranku, která zde byla asi do čtyř minut. A i když záchranáři bezprostředně zahájili resuscitaci a ta trvala asi dvacet minut, nepovedlo se studenta oživit,“ popsal.
Maturitní zkoušky pro dnešek odložili. „Zkušební den jsme zrušili s ohledem na emoční situaci ve třídě a na spolužáky. Úterní harmonogram jsme upravili tak, aby respektoval jejich duševní stav,“ zdůraznil.
„V upravené formě to nastavíme tak, abychom do konce týdne ten obor a tu danou třídu dozkoušeli,“ připomněl.
„Se studenty dnes pracovali nejen pedagogové, ale také psychologové, a to školní, tak intervenční tým z místní nemocnice. Soustředili se na psychologickou pomoc jak individuálně, tak i v rámci tříd. V tuto chvíli už jsou studenti doma,“ dodal.
Mluvčí jihočeských záchrářů Petra Kafková zásah v Táboře potvrdila. „V pondělí ráno zasahovala posádka rychlé zdravotnické pomoci z Tábora společně s lékařem u kolapsu mladého muže. I přes veškerou snahu zasahujících musel lékař po dlouhotrvající resuscitaci konstatovat smrt. Více se k události vyjadřovat nebudeme,“ řekla mluvčí záchranné služby Petra Kafková.
„Táborští kriminalisté prověřují úmrtí mladého muže, ke kterému došlo dnes ráno před jednou ze školních budov ve městě. Kriminalisté jsou na samém prvopočátku prověřování. Další informace v tuto chvíli není možné sdělit,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Krausová.