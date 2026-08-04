Suché počasí komplikuje údržbu sportovišť s travnatými plochami

Suché počasí komplikuje na jihu Čech údržbu sportovních areálů, které pro své aktivity potřebují rozsáhlé travnaté plochy. Nedostatek vláhy pociťují například provozovatelé golfových areálů nebo baseballových hřišť. Udržet travnatý porost v odpovídající kvalitě je v posledních dnech časově i ekonomicky náročnější. Vyplývá to z ankety ČTK.
"Situace je skutečně složitá. Teď už kropíme jenom greeny, na zbytek hřiště není voda, takže tam je tráva vypálená. Je to ale asi problém většiny golfových hřišť, a to ne jen u nás v republice," uvedl Jaroslav Košan z golfového střediska Svachovka nedaleko Českého Krumlova. Areál nabízí 18 jamek, hřiště se rozkládají na více než tříhektarové ploše. Takzvaný green je finální část každého hřiště. V okolí jamky se tráva seče na nízkou výšku, což způsobuje, že je vegetace na silné sluce ještě více citlivější. "Kvůli počasí máme obavu, abychom nemuseli přestat zalévat i ty greeny. Máme sice výhodu, že podloží našeho hřiště je pískové, což by trávě mělo vyhovovat. Ale sucho je skutečně extrémní a vody málo," řekl Košan.
Náročnější údržba plochy je nyní také v baseballovém a softbalovém areálu v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku. Čtyři hřiště se rozkládají na ploše přibližně sedmi hektarů, kdy většinu tvoří nakrátko posekaná tráva. "Musíme kropit víc, než tomu bývalo v minulých letech. Nedokážu přesně odhadnout o kolik nám stoupla spotřeba vody, ale bude to dost výrazný nárůst," uvedl jednatel společnosti David Šťastný. Dodal, že hřiště kropí až 19 hodin denně ze dvou vlastních vrtů. Kromě toho zavlažují stromy v okolí hřiště. "Snižují teplotu, je pod nimi mnohem příjemněji. Chceme proto v příštím roce vysadit dalších 30 stromů a zajistit tím větší stín. Musíme se zkrátka současným podmínkám nějak přizpůsobit, protože vysoké teploty a sucho budou v létě asi běžně," uvedl.
Vyhovující podmínky dokážou i ve vedrech udržet provozovatelé fotbalových hřišť. Platí to například pro tréninkový areál na českobudějovickém Složišti. "Kropíme především v noci, kdy není takový odpar. Máme vlastní vrty, ze kterých bereme vodu. Trávník je kvalitní, což je ale částečně dáno i tím, že zatím ještě není v plném proudu sezona a zátěž na hřištích není tak vysoká," řekl Jan Velikovský, ředitel organizace Kulturní a sportovní zařízení města České Budějovice, která areál provozuje. Na Složišti jsou čtyři travnatá fotbalová hřiště a další plochy s umělou trávou.