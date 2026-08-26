náhledy
Nedostatek vody odhaluje na vodním díle Orlík i základy bývalého řetězového mostu mezi Podolskem a Temešvárem přes řeku Vltavu. Nad tímto mostem se od 30. let tyčí velký železobetonový Podolský most, bývalý řetežový pak nyní slouží u obce Sádlec na řece Lužnici. Málo vody odhaluje i řadu vojenských řopíků. (27.8.2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Nedostatek vody odhaluje na vodním díle Orlík i základy bývalého řetězového mostu mezi Podolskem a Temešvárem přes řeku Vltavu. Nad tímto mostem se od 30. let tyčí velký železobetonový Podolský most, bývalý řetežový pak nyní slouží u obce Sádlec na řece Lužnici. Málo vody odhaluje i řadu vojenských řopíků. (27.8.2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Nedostatek vody odhaluje na vodním díle Orlík i základy bývalého řetězového mostu mezi Podolskem a Temešvárem přes řeku Vltavu. Nad tímto mostem se od 30. let tyčí velký železobetonový Podolský most, bývalý řetežový pak nyní slouží u obce Sádlec na řece Lužnici. Málo vody odhaluje i řadu vojenských řopíků. (27.8.2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Nedostatek vody odhaluje na vodním díle Orlík i základy bývalého řetězového mostu mezi Podolskem a Temešvárem přes řeku Vltavu. Nad tímto mostem se od 30. let tyčí velký železobetonový Podolský most, bývalý řetežový pak nyní slouží u obce Sádlec na řece Lužnici. Málo vody odhaluje i řadu vojenských řopíků. (27.8.2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Nedostatek vody odhaluje na vodním díle Orlík i základy bývalého řetězového mostu mezi Podolskem a Temešvárem přes řeku Vltavu. Nad tímto mostem se od 30. let tyčí velký železobetonový Podolský most, bývalý řetežový pak nyní slouží u obce Sádlec na řece Lužnici. Málo vody odhaluje i řadu vojenských řopíků. (27.8.2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Nedostatek vody odhaluje na vodním díle Orlík i základy bývalého řetězového mostu mezi Podolskem a Temešvárem přes řeku Vltavu. Nad tímto mostem se od 30. let tyčí velký železobetonový Podolský most, bývalý řetežový pak nyní slouží u obce Sádlec na řece Lužnici. Málo vody odhaluje i řadu vojenských řopíků. (27.8.2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Nedostatek vody odhaluje na vodním díle Orlík i základy bývalého řetězového mostu mezi Podolskem a Temešvárem přes řeku Vltavu. Nad tímto mostem se od 30. let tyčí velký železobetonový Podolský most, bývalý řetežový pak nyní slouží u obce Sádlec na řece Lužnici. Málo vody odhaluje i řadu vojenských řopíků. (27.8.2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Nedostatek vody odhaluje na vodním díle Orlík i základy bývalého řetězového mostu mezi Podolskem a Temešvárem přes řeku Vltavu. Nad tímto mostem se od 30. let tyčí velký železobetonový Podolský most, bývalý řetežový pak nyní slouží u obce Sádlec na řece Lužnici. Málo vody odhaluje i řadu vojenských řopíků. (27.8.2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Nedostatek vody v přehradě Orlík odhaluje na části řeky Vltavy i bývalý jez, mlýn i vodní elektrárnu u obce Doubrava nedaleko Týna nad Vltavou. (26.8.2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Nedostatek vody v přehradě Orlík odhaluje na části řeky Vltavy i bývalý jez, mlýn i vodní elektrárnu u obce Doubrava nedaleko Týna nad Vltavou. (26.8.2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Nedostatek vody v přehradě Orlík odhaluje na části řeky Vltavy i bývalý jez, mlýn i vodní elektrárnu u obce Doubrava nedaleko Týna nad Vltavou. (26.8.2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Nedostatek vody v přehradě Orlík odhaluje na části řeky Vltavy i bývalý jez, mlýn i vodní elektrárnu u obce Doubrava nedaleko Týna nad Vltavou. (26.8.2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Nedostatek vody v přehradě Orlík odhaluje na části řeky Vltavy i bývalý jez, mlýn i vodní elektrárnu u obce Doubrava nedaleko Týna nad Vltavou. (26.8.2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Nedostatek vody v přehradě Orlík odhaluje na části řeky Vltavy i bývalý jez, mlýn i vodní elektrárnu u obce Doubrava nedaleko Týna nad Vltavou. (26.8.2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Nedostatek vody řeší dlouhodobě i lipenská přehrada na jihu Čech. Například přívozu v Horní Plané chybí do úplného zastavení provozu ještě úbytek jen 15 centimetrů vody. Na snímku je přívoz a odhalené zátoky v Horní Plané. (26.8.2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Nedostatek vody řeší dlouhodobě i lipenská přehrada na jihu Čech. Například přívozu v Horní Plané chybí do úplného zastavení provozu ještě úbytek jen 15 centimetrů vody. Na snímku je přívoz a odhalené zátoky v Horní Plané. (26.8.2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Nedostatek vody řeší dlouhodobě i lipenská přehrada na jihu Čech. Například přívozu v Horní Plané chybí do úplného zastavení provozu ještě úbytek jen 15 centimetrů vody. Na snímku je Dolní Vltavice a její přívoz. (26.8.2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Nedostatek vody řeší dlouhodobě i lipenská přehrada na jihu Čech. Například přívozu v Horní Plané chybí do úplného zastavení provozu ještě úbytek jen 15 centimetrů vody. Na snímku je přístaviště pro lodě v Černé v Pošumaví. (26.8.2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Nedostatek vody řeší dlouhodobě i lipenská přehrada na jihu Čech. Například přívozu v Horní Plané chybí do úplného zastavení provozu ještě úbytek jen 15 centimetrů vody. Na snímku je odhalený bývalý železniční násep u ostrova Tajvan u Černé v Pošumaví. (26.8.2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Nedostatek vody řeší dlouhodobě i lipenská přehrada na jihu Čech. Například přívozu v Horní Plané chybí do úplného zastavení provozu ještě úbytek jen 15 centimetrů vody. Na snímku je odhalený bývalý železniční násep u ostrova Tajvan u Černé v Pošumaví. (26.8.2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Nedostatek vody řeší dlouhodobě i lipenská přehrada na jihu Čech. Například přívozu v Horní Plané chybí do úplného zastavení provozu ještě úbytek jen 15 centimetrů vody. Na snímku je odhalený bývalý železniční násep u ostrova Tajvan u Černé v Pošumaví. (26.8.2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Nízký stav vodní hladiny na husinecké přehradě na řece Blanici, 20. srpna 2026, Husinec.
Autor: Václav Pancer, ČTK
Nízký stav vodní hladiny na husinecké přehradě na řece Blanici, 20. srpna 2026, Husinec.
Autor: Václav Pancer, ČTK