Sucho odhalilo na dně Orlíku rezavé sudy. Lidem se vybavují vraždy, volají policii

Autor: khr, plu
  10:32
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Klesající hladina orlické vodní nádrže odhalila na mnohých místech i staré...

Klesající hladina orlické vodní nádrže odhalila na mnohých místech i staré rezavé sudy. Jde však ve velké většině o bóje k molům, ne o trestnou činnost. Na snímku je sud v jedné ze zátok u Podolského mostu. (4. září 2026) | foto: Vltavína

Klesající hladina orlické vodní nádrže odhalila na mnohých místech i staré...
Hasiči otevírali sud pod Podolským mostem. Byl plný vody. (1. září 2026)
Hasiči otevírali sud pod Podolským mostem. Byl plný vody. (1. září 2026)
Hasiči otevírali sud pod Podolským mostem. Byl plný vody. (1. září 2026)
124 fotografií
Klesající hladina orlické přehrady odhaluje v bahně a písku i zrezavělé sudy. Lidé si ještě dobře pamatují na sérii brutálních, tzv. Orlických vražd ze začátku 90. let. Jejich pachatelé tehdy své oběti naložili do sudů s louhem a shodili ze Žďákovského mostu do vody. Proto teď pozorovatelé k nálezům volají policii.

Tisíce lidí na sociálních sítích „vyděsila“ fotka rezavého sudu zabořeného v bahně kousek od Podolského mostu. Vyfotila ho a pověsila na svůj profil majitelka cestovatelského profilu na Facebooku, který se zaměřuje na Vltavu, její historii a příběhy navázané na tuto řeku. Říká si Vltavína.

„Chodím tuto zátoku fotit pravidelně. Když je vody dost, i bez vody. Protože to tam vypadá jako u moře. Ale teď jsem cíleně šla fotit hlavně pařezy. Fakt mě nenapadlo, že tam najdu zavařený sud,“ popisuje své nedávné zážitky Vltavína. Věřila, že bude prázdný.

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„Můj příspěvek vidělo přes milion lidí. A někdo to zřejmě nahlásil. Teď jsem na místo zašla opět a sud už byl otevřený. Naštěstí prázdný opravdu byl,“ přidává.

Písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová potvrdila, že v posledních dnech policisté řešili telefonáty, v nichž lidé oznamovali nález sudu. Bylo to kolem Podolského mostu.

Klesající hladina orlické vodní nádrže odhalila na mnohých místech i staré rezavé sudy. Jde však ve velké většině o bóje k molům, ne o trestnou činnost. Na snímku je sud v jedné ze zátok u Podolského mostu. (4. září 2026)
Klesající hladina orlické vodní nádrže odhalila na mnohých místech i staré rezavé sudy. Jde však ve velké většině o bóje k molům, ne o trestnou činnost. Na snímku je sud v jedné ze zátok u Podolského mostu. (4. září 2026)
Hasiči otevírali sud pod Podolským mostem. Byl plný vody. (1. září 2026)
Hasiči otevírali sud pod Podolským mostem. Byl plný vody. (1. září 2026)
124 fotografií

„Kolegové vyjížděli ke čtyřem případům, kdy lidé volali, že na dně přehrady objevili těžké sudy,“ popsala Čuřínová Ingrišová.

Policisté je spolu s přivolanými hasiči otevřeli. Mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů popsala výjezd z 1. září. „Na místo vyjeli profi hasiči z Písku s tím, že oznamovatel nahlásil částečně odhrabaný sud, který je hodně těžký a bojí se ho otevřít. Naše jednotka tam vyjela na žádost Policie ČR jako na zajištění zásahu. Sud prohlédli z vnějšku, pak opatrně otevřeli,“ uvedla.

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Všechny sudy, které policisté s hasiči otevřeli, byly plné vody. „Jsou to pravděpodobně zbytky pontonů, které klesly ke dnu,“ naznačila Čuřínová Ingrišová.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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