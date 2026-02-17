Od pondělního rána do úterních sedmi hodin napadlo na Šumavě podle Českého hydrometeorologického ústavu i více než 25 centimetrů sněhu. Meteorologové doplnili, že dnes ráno ležel sníh na celém území České republiky.
Na Blatném vrchu u Modravy na Klatovsku bylo v pondělí ráno 88 centimetrů sněhu. Na Plechém u Nové Pece na Českokrumlovsku to pak bylo 77 centimetrů.
|
Sněhová kalamita zavinila desítky nehod. Intenzivní sněžení má místy pokračovat
„Ale 20 až 25 centimetrů napadlo prakticky všude na Šumavě,“ informoval Tadeáš Gregor z budějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
Meteorolog dodal, že loni byla metrová hranice sněhu na Šumavě překonána už v lednu. V předchozích zimách to bývalo i dřív.
Loni koncem října na Plechém leželo 35 centimetrů sněhu, ten však roztál a v polovině prosince tam nebyl žádný sníh. Nový začal padat až koncem roku a v lednu. Za posledních pět dní se výška sněhu na Plechém zvedla o půl metru.
„Současné sněžení znamená dobrou zprávu, protože by se tím mohla zlepšit zásoba vody v půdě. Samozřejmě bude hodně záležet na tom, jak rychle bude sníh odtávat,“ uvedl Gregor.
Díky sněžení se také vylepšily podmínky na sjezdovkách v lyžařských areálech a rolby mohly najet stopy pro běžkaře.