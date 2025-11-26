Delší, než se čekalo. Železnice bude z Budějovic elektrifikovaná až na Šumavu

Jan Jakovljevič
  9:32aktualizováno  9:32
Správa železnic (SŽ) mění plány elektrizace trati od Českých Budějovic do Volar. Prodlouží ji na více než dvojnásobek až k hranici Národního parku Šumava. Pokud záměr projektu začátkem příštího roku projde, počítá SŽ se začátkem prací v roce 2029.

Stanice Volary | foto: Jakub Vrána, iDNES.cz

Sedmašedesát kilometrů má nově mít elektrizace trati mezi Boršovem nad Vltavou a Volary. Troleje povedou až do Nové Pece u Lipna na samém okraji národního parku Šumava.

Správa železnic (SŽ) nyní záměr projektu dokončuje a do konce roku ho předloží k projednání Centrální komisi ministerstva dopravy.

„Na základě prověření při přípravě záměru projektu bude jak z provozního hlediska, tak s ohledem na plány objednavatele dopravy výhodnější přivést troleje až do stanice Nová Pec,“ řekl mluvčí SŽ Dušan Gavenda. Jako první o tom informoval server zdopravy.cz.

Na území národního parku mají provoz zajišťovat bateriové jednotky, pro něž se plánuje vybudování dobíjecí stanice ve Volarech.

Ministerstvo dopravy původně v přijaté koncepci rozvoje elektrické trakce předpokládalo elektrizaci ani ne polovičního úseku, a to na 28 kilometrech z Boršova do Kájova. Pro iDNES.cz to v září sdělil i mluvčí resortu František Jemelka. Současně počítalo s prověřením možností elektrizace a provozu bateriových jednotek v navazující části do Volar.

V roce 2029 pojedou do Volar elektrické vlaky. Autoři petice chtějí víc úprav

„Plán počítá s elektrizací úseku střídavou soustavou a vybudováním nové trafostanice v Domoradicích k napájení trakčního vedení,“ doplnil mluvčí SŽ. Chystaná volarská dobíjecí stanice navíc bude do budoucna sloužit i pro vlaky na úsecích z Volar do Prachatic a do Vimperka.

Pokud záměr projektu začátkem příštího roku projde, počítá SŽ se začátkem prací v roce 2029. Gavenda podotkl, že blíže specifikovat náklady a termíny akce bude možné až po jejím schválení.

Jemelka z ministerstva přitom v souvislosti s kratší variantou v září uvedl, že rekonstrukce na trati z Českých Budějovic do Volar se uskuteční mezi lednem 2028 a koncem roku 2029.

Při přípravách prověří i mostní objekty a propustky na provoz vozidel s vyšší traťovou třídou zátěže. Prostá elektrizace bude zahrnovat i úpravy související infrastruktury, například výměnu kabelů.

„Trať z Českých Budějovic do Volar bude vybavená vlakovým zabezpečovačem ETCS, jehož instalace je s elektrizací úseku Boršov nad Vltavou – Nová Pec koordinována,“ sdělil.

Na šumavské tratě vyrazí RegioSprintery. Na většině úseků zlevní jízdné

Opomenuta nezůstane ani elektrizace úseku z Budějovic do Boršova nad Vltavou. Správa železnic s ní ale nepočítá při pracích na trati směrem na Šumavu, nýbrž při modernizaci českobudějovického železničního uzlu, kdy bude jednou z pěti dílčích staveb. Obě akce ale budou úzce provázané. Záměr projektu se nyní projednává, hotovo by mělo být do roku 2030.

Železniční uzel České Budějovice má schválenou studii proveditelnosti, která potvrdila celkovou modernizaci stanice v krajském městě. Počítá například s rozšířením stávajících nástupišť o jedno nové na celkových pět. „To do budoucna zajistí dostatečnou kapacitu pro narůstající dálkovou i regionální dopravu,“ komentoval Gavenda.

Proměna čeká také okolí budějovického nádraží, kde SŽ plánuje podchod z výpravní budovy do Dobrovodské ulice. Tam zároveň vyroste parkovací dům pro více než 300 aut. Nyní se zpracovává dokumentace pro povolení stavby. „Zahájení prací plánujeme v polovině roku 2027 a potrvají dva roky,“ přiblížila před časem mluvčí státní organizace Nela Eberl Friebová.

Plány Správy železnic na podchod a parkovací dům doplňují záměr Jihočeského kraje na vybudování tunelu pod nádražím. Ten získal v srpnu stavební povolení. Projekt za 4,5 miliardy korun má být hotový do roku 2031. O financování se podělí kraj, město i SŽ.

Tendr na šumavské lokálky za dvě miliardy se zadrhl. Hrozí zdržení o rok

Stavba by měla začít dříve než v případě podchodu. „Pokud bude harmonogram pokračovat podle předpokladů, tak platí, že bychom měli znát příští rok zhotovitele a zahájit i samotné práce,“ nastínil koncem srpna hejtman Martin Kuba. Zároveň si uvědomoval, že stavba má řadu odpůrců, kteří by mohli samotné zahájení prací přibrzdit.

Modernizace uzlu se dotkne nejen infrastruktury, ale i zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, trakční soustavy, v plánu je také vybudování nových zastávek. Z hlediska jednotlivých zapojených tratí je potom klíčová příprava dvojkolejného výjezdu z uzlu směrem na rakouský Linec, kde se nyní pracuje na záměru projektu. Na něj naváže připravovaná nová trať, o níž SŽ jedná s rakouskou stranou.

Gavenda na dotaz, kdy by se mělo začít stavět, neodpověděl. Podle informací ze studie proveditelnosti z října 2023, které jsou dostupné na webu SŽ, má začít výstavba v roce 2030 a hotová by měla být o čtyři roky později. Provoz má začít v roce 2035. Investiční náklady studie vyčíslila na 16,2 miliardy korun.

