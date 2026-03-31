Šumavský národní park spustí ve středu rezervaci pro splouvání Teplé Vltavy. Novinkou letošní sezony je, že v červnu, září a říjnu bude možné na řeku vyplout jen v sudých hodinách. Nový bude i čas měření výšky hladiny, ochranáři ho budou zjišťovat o dvě hodiny dříve než dosud. Novináře o tom v tiskové zprávě informoval mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.
Úsek Teplé Vltavy mezi Soumarským mostem a Pěknou, podléhající přísnějšímu režimu ochrany, je dlouhý 16 kilometrů. V minulosti sjížděli vodáci řeku bez omezení. Regulaci zavedl návštěvní řád národního parku kvůli tomu, že nadměrný provoz lodí může ovlivnit populaci perlorodky.
"Věříme v to, že se nebude opakovat loňský scénář, kdy se dostatečná hladina pro splouvání, což je minimálně 50 centimetrů, objevila pouze ve 32 dnech z celkových 165 vodácké sezony. Na vodu se tak dostalo pouze 251 lodí tedy o 3000 méně než v roce 2024," uvedl Dvořák.
Dnes v poledne se držela hladina na stanici Soumarský most na úrovni 50,9 centimetru. V porovnání s předchozími roky je výrazně nižší, což způsobil dlouhodobý nedostatek srážek. Splouvání začne 1. května. V květnových dnech smí vodáci na řeku jen o svátcích a víkendech. Od června do konce října se Teplá Vltava splouvá denně.
"Zásadní změny jsme provedli ve dvou případech a to na základě zkušeností z předchozích let. Tou první je čas, ve kterém proběhne kontrola hladiny pro daný den. Nově bude odečet probíhat už v 5:50 hodin, tedy o dvě hodiny dříve než doposud," uvedla koordinátorka splouvání Pavlína Frídová.
Druhou novinkou je omezení počtu lodí v některých měsících. "V květnu, v červenci a srpnu vyrazí lodě na řeku každou hodinu v rozmezí mezi 8:00 až 16:00. V těchto měsících je totiž mezi vodáky největší zájem. Červen, září a říjen pak bude možné vyplout každou sudou hodinu, tedy v 8:00, 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00. Z dosavadních zkušeností by i tato úprava měla plně uspokojit všechny zájemce," řekla.
Cena za splouvání je stejná jako v minulých letech. Při on-line rezervaci je poplatek 600 Kč za loď, kdo přijede rovnou na místo bez předchozí registrace, uhradí 700 Kč.