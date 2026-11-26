Součástí večera bude také tombola a charitativní dražba sportovních předmětů na podporu nadace Jeden tým. Akce začíná v 19 hodin, vstupenky jsou v prodeji na webu cbsystem.cz.
Švancara uvede v Budějovicích sportovní ples
Vaše fotky z Prahy
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Black Friday na iDNES Premium: Rok čtení za 590 Kč a k tomu AlzaPlus+ jako dárek
Černý pátek přináší jednu z nejvýhodnějších nabídek roku pro čtenáře iDNES.cz. Roční předplatné iDNES Premium klesá z běžných 989 korun na pouhých 590 korun, což vychází na necelou padesátikorunu...
KVÍZ: Uhodnete věk českých celebrit?
Kolik je let našim nejznámějším tvářím z televizních obrazovek, pódií a filmového plátna? Čas letí neúprosně, ale u některých legendárních osobností to vypadá, jako by se snad zastavily hodiny.Na...
Fenomén kyblíků v pražském metru pokračuje. Hvězdou je ten od jogurtu
Zná to každý, kdo se po Praze pohybuje MHD. V některých stanicích metra se lze při troše nepozornosti přimotat k hadrům a zakopnout o plastové kyblíky. Fenomén má další drobné pokračování, z něhož...
The Prodigy ruší koncert v pražské O2 areně, náhradní termín nebude
Na instagramovém profilu britské elektronické kapely The Prodigy se objevila zpráva, že kvůli nemoci kapela nemůže odehrát pondělní koncert v O2 areně v Praze. Náhradní termín se konat nebude. Peníze...
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Bro, kámo, reálně jakoby. Česko zaplavili brokolíci, poznáte je po vlasech i slovníku
Kudrnatá hříva jako růžička brokolice, prošívaná bunda, tenisky a slovník plný výrazů jako „bro“, „reálně“ nebo „jakoby“. Český internet baví nový fenomén přezdívaný brokolíci. Podívejte se, jak...
Největší Lego stavebnice, které si můžete koupit. Rekordman má přes 12 tisíc dílků
Postavit si doma Eiffelovku, obří vesmírnou stanici nebo dokonce slavné Pokémony? Lego v současnosti nabízí stavebnice, jejichž sestavování může zabrat desítky hodin a jejichž výsledná velikost...
České dráhy mizí z domažlické trati. Nové vlaky už mají za sebou zkoušky
Poslední pravidelný osobní vlak v režii Českých drah přijede do Domažlic od Plzně v sobotu 12. prosince před půlnocí. Od nedělního rána, tedy od celorepublikové změny jízdních řádů, převezme linku P3...
Kosárna v Karlovicích má za sebou opravy za 10 mil. Kč, areál poškodily povodně
Historická Kosárna v Karlovicích na Bruntálsku, kterou v září 2024 poškodily povodně, prošla rozsáhlou obnovou. Opravy staveb v areálu si letos vyžádaly zhruba...
NZIP nabízí materiály pro podporu prevence a zdravotní gramotnosti
Přístavba domova pro seniory nabídne i střešní terasu pro volnočasové programy
Přístavby domovů pro seniory v Třeboni a Českých Velenicích za celkem 457 milionů nabídnou lepší podmínky pro klienty. Ale ani po rozšíření nedokážou zařízení uspokojit všechny zájemce. Nedostatek...
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Komplikace pro vodní slalomáře. Úřad kvůli bolenovi omezil provoz klíčové dráhy
Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina zakazuje jarní provoz umělé vodní slalomové dráhy nedaleko Želiva na Pelhřimovsku. Důvodem je ochrana ryby bolena dravého. Sportovci se budou proti...
Turnovští šperkaři vyrábějí brož pro let českého astronauta do vesmíru
České přírodní materiály, staleté řemeslné zkušenosti i současný design propojuje stříbrná brož, kterou možná čeká cesta do vesmíru. Patří mezi předvybrané...
Vodní elektrárnu bude zčásti „pohánět“ slunce. Dlouhé stráně dostaly fotovoltaiku
Technická kuriozita bude brzy provázet provoz přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně na Šumpersku. Elektřinu totiž pro své fungování potřebuje i ona sama a hlavně přes den ji poněkud paradoxně...
Jihlava si užije Vánoce jako vyšité. Slibuje víc kultury, ponocného i trolejbus
Vánoce nemají být jen o svařáku, párku nebo langoši. Jihlava chce letos přilákat lidi do centra především za kulturou. Adventní program nabídne více akcí pro děti, nové světelné dekorace i návrat...
Hrozí plechové kismí s vaším vágnem. Policisté v Brně vytáhli při kalamitě hantec
Co udělá brněnský policista, když se blíží sněhová kalamita? No začne cancat a hučet. Řidiči se tak dozvědí, co je čeká na štrece, proč by měli nechat fáro raději v hokně a co znamená, když se z...
Tyrolsko: užívejte si azuro v horách i údolích
Modrá tramvaj MAGNA-TILES v Praze: Vyrazte s dětmi a hrajte o stavebnice
Betlém, horké kakao a jeden společný úkol: najít modrou tramvaj MAGNA-TILES. Spojte adventní procházku Prahou s pátráním po vozu, jehož fotka vám...
V Hradci Králové začíná výstava o astronomických černých dírách v umění
V Galerii moderního umění v Hradci Králové (GMU) dnes začíná výstava Černá díra ve výtvarném umění. Zaměřuje se na zobrazování kosmických černých děr v české...
Řidiči v Ústí se na most do Děčína jen tak nevrátí. Oprava za čtvrt miliardy vázne
O několik měsíců se zdrží rekonstrukce mostu na silnici I/62 v ústecké části Mojžíř. Část frekventované silniční trasy po levé straně řeky Labe směrem na Děčín se opravuje od června loňského roku....