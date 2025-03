Požár dodávky se svařovací soupravou hrozil výbuchem, hasiči evakuovali 12 lidí

Operační středisko obdrželo ve 2.29 hodin zprávu o požáru dodávky v Táboře v ulici Staroklokotská. Na místo vyrazily profesionální i dobrovolná jednotka z Tábora.

O šest minut později další volající oznámil zásadní informaci, že v dodávce se nachází svařovací souprava s tlakovými lahve acetylenu a kyslíku, takže hrozil jejich výbuch. Další důležitá zpráva byla, že vozidlo, které hoří plamenně v plném rozsahu, stojí mezi dvěma rodinnými domy v jejich bezprostřední blízkosti.

Hasiči okamžitě zahájili hašení dvěma vodními proudy. K dodávce se nejprve nebylo možné vůbec přiblížit. „Zásah byl veden v dýchací technice s důrazem na to, že se zasahující hasiči kryli za nosnými konstrukcemi domu,“ popsala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

K požáru dorazily posádky celkem čtyř cisteren a dopravního automobilu. Dobrovolná jednotka byla vzhledem k vysokému riziku určena pro doplňování vody, kterou jednotky odebíraly pomocí velkoobjemových cisteren z hydrantové sítě.

Průzkumem vyšlo najevo, že dodávka má prohořelou plastovou střechu. Po nastavovacích žebřících hasiči vylezli na balkon domu a odtud dírou ve střeše hasili nákladový prostor a zároveň ochlazovali tlakové láhve. Po 20 minutách ochlazování přišla na řadu termokamera. Teplotu lahví se podařilo srazit na 15 stupňů.

než bylo bezpečné tlakové láhve z dodávky přeložit do vodní lázně. Požár byl zlikvidován v 5:00.

„To již byla rozumná teplota na to, aby bylo možné bezpečně lahve z dodávky přeložit do vodní lázně. Hydraulickým vyprošťovacím zařízením hasiči rozstřihli zadní dveře dodávky a ještě asi dvacet minut lahve ochlazovali po celém jejich povrchu. Mezitím na místo dovezli káď, kterou napustili vodou a uložili do ní lahev s acetylenem,“ vysvětlila Matějů.

Požár zlikvidovali v pět hodin s tím, že lahev se bude ve vodní lázni ochlazovat dalších 24 hodin.

Vzhledem k možnému nebezpečí výbuchu lahví hasiči ve spolupráci s policisty evakuovali dva přilehlé domy. Celkem se jednalo o 12 lidí. Dočasné zázemí, teplo a občerstvení se jim dostalo na táborské stanici. Po zlikvidování požáru se všichni mohli vrátit domů.

„Výše vzniklé škody ani příčina vzniku požáru zatím nebyly stanoveny, na požáru pracuje vyšetřovatel hasičů společně s policií,“ uzavřela mluvčí hasičů.