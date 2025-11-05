Program začne v 16 hodin. Nejmenší návštěvníci se mohou těšit na rytířské hry a zábavu pod vedením „sofistů“ – tehdejších učitelů, kteří dětem zpříjemní čekání formou různých her. Nebude chybět ani tradiční nábor mladých rekrutů z řad veřejnosti do římské armády. Po úspěšném výcviku se malí bojovníci připojí k vojenské družině sv. Martina a vyrazí na lampionový průvod městem.
Na nádvoří opět vystoupí historická šermířská skupina Fedrfechtýři, která přiblíží atmosféru dávných časů. Vrcholem večera bude slavnostní příjezd svatého Martina na koni a jeho setkání se žebrákem – symbolický okamžik odkazující k legendě o soucitu a štědrosti.
Součástí slavnosti bude připomínka nejznámějšího Martinova skutku, podělení se s chudým žebrákem. Návštěvníci mají zároveň možnost tento příběh proměnit ve skutečnou pomoc.
Při akci budou představeny místní charitativní organizace Archa a Nazaret, které je možné podpořit finančním darem nebo konkrétním příspěvkem. Hodit se budou například úklidové prostředky, dárky pro seniory či mikulášské balíčky. Dary bude možné symbolicky předat „žebrákovi“, který se bude po celou dobu akce pohybovat na nádvoří.
Přijďte společně oslavit svátek sv. Martina, užít si historický program a podpořit borovanské organizace, které pomáhají potřebným.