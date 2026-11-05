Svatý Martin přiveze na jih Čech trhy, lampionové průvody či husí speciality

Města na jihu Čech oslaví tradičně svátek svatého Martina trhy, lampionovými průvody, mladým vínem či husími specialitami. Atmosféru konce podzimu a příchodu zimy navodí slavnosti v sobotu 7. listopadu v Třeboni, Táboře, Borovanech a Vimperku a ve středu 11. listopadu v Českém Krumlově a Dačicích. Oslavy završí 14. listopadu jarmark v šumavské Kvildě, sdělila ČTK Jana Píchová z Jihočeské centrály cestovního ruchu.
"K listopadovým tradicím patří husa se zelím a knedlíky i sklenka mladého vína. Svatomartinské oslavy jsou zároveň příležitostí vydat se na podzimní výlet a spojit dobré jídlo s procházkou centrem měst nebo okolní krajinou," uvedla Píchová.
Do Borovan na Českobudějovicku přijede v sobotu 7. listopadu Martin na bílém koni. Slavnostní program začne v 15:00 na nádvoří borovanského kláštera, kde návštěvníky čeká odpoledne plné zábavy pro malé i velké. "Bude nábor mladých rekrutů do římské armády, kratochvilné hry, renesanční tance, vystoupení historické šermířské skupiny Fedrfechtýři, tradiční pečení v peci i občerstvení od místních charitativních organizací," uvedla Klára Němcová z borovanské radnice. Podvečer zakončí lampionový průvod, příjezd svatého Martina na koni a slavnostní žehnání vína.
Martinské slavnosti v sobotu v Táboře nabídnou průvod s rozsvícenými lucernami, vyprávění martinské legendy i příjezd samotného svatého na koni. Ve stejný den pořádají Svatomartinský trh v Třeboni a Vimperk zve na Svatomartinskou husu v housce, která představí oblíbenou specialitu v jiném podání. O tomto víkendu se k oslavám připojí i Safari Resort v Borovanech se Svatomartinskými slavnostmi.
V Tučapech na Táborsku chystají 9. listopadu kromě příjezdu svatého Martina a lampionového průvodu také besedu s českou ilustrátorkou a autorkou knih pro děti a mládež Renátou Fučíkovou. "Připomeneme si, že světlo nemusí vycházet jen z lampionů, ale také z úsměvu, laskavého slova či drobného dobrého skutku," uvedla Miloslava Jelonková z tučapské základní školy.
Přímo ve svátek svatého Martina ve středu 11. listopadu připomenou oslavy v Českém Krumlově a Dačicích. Český Krumlov přivítá svatého Martina při slavnostním otevření svatomartinského vína. V Dačicích od 17:00 pořádají druhý ročník Svatomartinských slavností v Kancnýřově sadu. Návštěvníky čeká řemeslný jarmark, ochutnávka svatomartinského vína, průvod se svatým Martinem na bílém koni, divadelní scénky i ohňová show.
Oslavy budou pokračovat také o následujícím víkendu 14. listopadu v šumavské Kvildě. Návštěvníci přivítají svatého Martina na koni v doprovodu andělů a užijí si tradiční jarmark, ochutnávku svatomartinských vín i projížďky kočárem taženým koňským dvouspřežím. Přehled akcí najdou zájemci na webu Jihočeské centrály cestovního ruchu.