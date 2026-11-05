Svatý Martin přiveze na jih Čech trhy, lampionové průvody či husí speciality

Autor: ČTK
  9:41aktualizováno  9:41
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Města na jihu Čech oslaví tradičně svátek svatého Martina trhy, lampionovými průvody, mladým vínem či husími specialitami. Atmosféru konce podzimu a příchodu zimy navodí slavnosti v sobotu 7. listopadu v Třeboni, Táboře, Borovanech a Vimperku a ve středu 11. listopadu v Českém Krumlově a Dačicích. Oslavy završí 14. listopadu jarmark v šumavské Kvildě, sdělila ČTK Jana Píchová z Jihočeské centrály cestovního ruchu.

"K listopadovým tradicím patří husa se zelím a knedlíky i sklenka mladého vína. Svatomartinské oslavy jsou zároveň příležitostí vydat se na podzimní výlet a spojit dobré jídlo s procházkou centrem měst nebo okolní krajinou," uvedla Píchová.

Do Borovan na Českobudějovicku přijede v sobotu 7. listopadu Martin na bílém koni. Slavnostní program začne v 15:00 na nádvoří borovanského kláštera, kde návštěvníky čeká odpoledne plné zábavy pro malé i velké. "Bude nábor mladých rekrutů do římské armády, kratochvilné hry, renesanční tance, vystoupení historické šermířské skupiny Fedrfechtýři, tradiční pečení v peci i občerstvení od místních charitativních organizací," uvedla Klára Němcová z borovanské radnice. Podvečer zakončí lampionový průvod, příjezd svatého Martina na koni a slavnostní žehnání vína.

Martinské slavnosti v sobotu v Táboře nabídnou průvod s rozsvícenými lucernami, vyprávění martinské legendy i příjezd samotného svatého na koni. Ve stejný den pořádají Svatomartinský trh v Třeboni a Vimperk zve na Svatomartinskou husu v housce, která představí oblíbenou specialitu v jiném podání. O tomto víkendu se k oslavám připojí i Safari Resort v Borovanech se Svatomartinskými slavnostmi.

V Tučapech na Táborsku chystají 9. listopadu kromě příjezdu svatého Martina a lampionového průvodu také besedu s českou ilustrátorkou a autorkou knih pro děti a mládež Renátou Fučíkovou. "Připomeneme si, že světlo nemusí vycházet jen z lampionů, ale také z úsměvu, laskavého slova či drobného dobrého skutku," uvedla Miloslava Jelonková z tučapské základní školy.

Přímo ve svátek svatého Martina ve středu 11. listopadu připomenou oslavy v Českém Krumlově a Dačicích. Český Krumlov přivítá svatého Martina při slavnostním otevření svatomartinského vína. V Dačicích od 17:00 pořádají druhý ročník Svatomartinských slavností v Kancnýřově sadu. Návštěvníky čeká řemeslný jarmark, ochutnávka svatomartinského vína, průvod se svatým Martinem na bílém koni, divadelní scénky i ohňová show.

Oslavy budou pokračovat také o následujícím víkendu 14. listopadu v šumavské Kvildě. Návštěvníci přivítají svatého Martina na koni v doprovodu andělů a užijí si tradiční jarmark, ochutnávku svatomartinských vín i projížďky kočárem taženým koňským dvouspřežím. Přehled akcí najdou zájemci na webu Jihočeské centrály cestovního ruchu.

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