Potřebu školy ukázala demografická studie, kterou si obce nechaly zpracovat. „Ta ukazuje, že náš region, těch deset obcí, zaznamená zhruba do osmi let nárůst obyvatel z pěti až na osm tisíc,“ řekl starosta Vidova a předseda svazku Tomáš Šedivý.
Šlo o zásadní zjištění. Pokud by dokument nastínil úbytek obyvatel, projekt by hned v začátku zrušili. Na studii poukázal i Gustav Had, starosta Roudného, které má přibližně 1 700 obyvatel.
„Jsme poměrně mladá obec a platí předpoklad, že dětí bude přibývat a my jim musíme zabezpečit základní docházku,“ vysvětlil důvody, proč se Roudné přidalo ke svazku. Pokud by si obec chtěla postavit svoji menší školu, neměla by na to dostatek peněz.
|
Budějovické školy si rozdělí děti z okolních obcí, brání se zápisové turistice
Problémy se spádovostí však zatím Roudné neřeší. Pokračuje mu pětiletá smlouva s budějovickou ZŠ Dukelská. Vzhledem k vývoji počtu obyvatel a bytové zástavby v Budějovicích ale Had považuje za vhodné, aby si obce dostupnost škol zabezpečily i samy a nečekaly jen na to, že jim město vyčlení spádovou školu. Může se totiž stát, že nebude mít potřebnou kapacitu.
Návaznost z prvního stupně na druhý řeší už řadu let v Komařicích. „Spadáme od první do páté třídy pod ZŠ Střížov. Na druhém stupni, když jsou silnější ročníky, tak bylo třeba obtížné se dostat do ZŠ Dukelské, ZŠ Matice školské, což jsou budějovické školy, které leží tady na trase linkového autobusu,“ vysvětlil starosta obce Vojtěch Tomrle.
Zmíněné dvě základní školy v krajském městě však v současné době nevyužívají, spádovost mají nyní na tři roky v ZŠ Grünwaldova. Důvodem pro zapojení do svazku je podle Tomrleho právě jistota spádovosti. Dodal také, že když jim například škola na Máji na opačném konci Budějovic nabídne, že s nimi udělá obvod, tak ani není možné se tam běžnými linkami dostat do osmi hodin, kdy začíná výuka.
Novou školu chtějí otevřít na začátku září 2028, Šedivý ale připouští, že se to nemusí stihnout a celý proces se o rok zpozdí. Aktuálně připravují podklady pro podání žádosti o povolení stavby a vybírají zhotovitele stavby, který by měl být známý do konce listopadu. Předpokládané náklady na vybudování školy činí 545 milionů korun, svazku se už podařilo získat dotaci 200 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí.
Budova má stát na místě bývalé vodárny, kde nahradí stávající brownfield. „Celý areál se zdemoluje, všechny budovy půjdou pryč. Řešili jsme to územně, Vidov nabídl území, které vykoupil v minulosti v exekučním řízení,“ uvedl Šedivý. Likvidace brownfieldu je z jeho pohledu lepší, než zabírat ornou půdu. Studie navíc stavbu umožňuje.
Budějovice chystají strategii
Záměrem je, aby místo žilo i mimo vyučovací hodiny. Obce by rády, aby stavbu využívali lidé pro volnočasové a vzdělávací aktivity, sport nebo kulturu. S tím ostatně počítá i projekt, v němž tvůrci navrhli také multifunkční tělocvičnu. Jídelna v areálu nebude sloužit jen dětem, ale i veřejnosti a seniorům.
Projekt vítá i Dagmar Škodová Parmová, primátorka Českých Budějovic. Vznik svazkové školy by městu uvolnil kapacity, protože obce, se kterými nyní mají smlouvy, by už do jeho základních škol nedávaly své děti. „Nyní jsou některé školy už na maximální kapacitě. Podle mě je projekt výborný, vhodný a podporuji ho,“ sdělila.
|
Satelitní obce okolo Českých Budějovic chtějí vlastní základní školy
Kapacity na školách a možnosti odlehčení město řeší. Nyní připravuje strategii budějovického školství, kterou chce primátorka představit a nechat schválit v příštím roce. Ujistila, že děti, které mají trvalé bydliště v krajském městě, se i s ohledem na aktuální demografický výhled do škol bez obtíží vejdou.
Přestože město počítá s tím, že se mu vznikem svazkové školy uvolní část míst ve školách, Škodová Parmová poukázala i na fenomén, který je opět může naplnit. „Máme tady rozvojová území, nové čtvrti. Mám na mysli vznikající bytové domy mezi Májem a Vltavou nebo ponovu vznikající čtvrti s rodinnými domy mezi Včelnou a Rožnovem,“ zmínila.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz