Konec dojíždění do Budějovic. Malé obce v okolí si postaví svoji svazkovou školu

Jan Jakovljevič
  16:02aktualizováno  16:02
Školy v krajském městě jsou stále plnější a pro děti z okolí je každý rok složitější se do nich dostat. Deset obcí ležících jižně od Budějovic proto zformovalo svazek s názvem Svazková škola Malše a ve Vidově vytvoří školu pro první i druhý stupeň. Pojmout by měla 540 žáků nejen z Vidova, ale třeba i z Roudného, Plavu, Nové Vsi či Komařic.
Tak má vypadat svazková škola ve Vidově.

Tak má vypadat svazková škola ve Vidově. | foto: Vizualizace: Atelier 99

Tak má vypadat svazková škola ve Vidově.
Tak má vypadat svazková škola ve Vidově.
Tak má vypadat svazková škola ve Vidově.
Tak má vypadat svazková škola ve Vidově.
9 fotografií

Potřebu školy ukázala demografická studie, kterou si obce nechaly zpracovat. „Ta ukazuje, že náš region, těch deset obcí, zaznamená zhruba do osmi let nárůst obyvatel z pěti až na osm tisíc,“ řekl starosta Vidova a předseda svazku Tomáš Šedivý.

Šlo o zásadní zjištění. Pokud by dokument nastínil úbytek obyvatel, projekt by hned v začátku zrušili. Na studii poukázal i Gustav Had, starosta Roudného, které má přibližně 1 700 obyvatel.

„Jsme poměrně mladá obec a platí předpoklad, že dětí bude přibývat a my jim musíme zabezpečit základní docházku,“ vysvětlil důvody, proč se Roudné přidalo ke svazku. Pokud by si obec chtěla postavit svoji menší školu, neměla by na to dostatek peněz.

Budějovické školy si rozdělí děti z okolních obcí, brání se zápisové turistice

Problémy se spádovostí však zatím Roudné neřeší. Pokračuje mu pětiletá smlouva s budějovickou ZŠ Dukelská. Vzhledem k vývoji počtu obyvatel a bytové zástavby v Budějovicích ale Had považuje za vhodné, aby si obce dostupnost škol zabezpečily i samy a nečekaly jen na to, že jim město vyčlení spádovou školu. Může se totiž stát, že nebude mít potřebnou kapacitu.

Návaznost z prvního stupně na druhý řeší už řadu let v Komařicích. „Spadáme od první do páté třídy pod ZŠ Střížov. Na druhém stupni, když jsou silnější ročníky, tak bylo třeba obtížné se dostat do ZŠ Dukelské, ZŠ Matice školské, což jsou budějovické školy, které leží tady na trase linkového autobusu,“ vysvětlil starosta obce Vojtěch Tomrle.

Zmíněné dvě základní školy v krajském městě však v současné době nevyužívají, spádovost mají nyní na tři roky v ZŠ Grünwaldova. Důvodem pro zapojení do svazku je podle Tomrleho právě jistota spádovosti. Dodal také, že když jim například škola na Máji na opačném konci Budějovic nabídne, že s nimi udělá obvod, tak ani není možné se tam běžnými linkami dostat do osmi hodin, kdy začíná výuka.

Tak má vypadat svazková škola ve Vidově.
Tak má vypadat svazková škola ve Vidově.
Tak má vypadat svazková škola ve Vidově.
Tak má vypadat svazková škola ve Vidově.
9 fotografií

Novou školu chtějí otevřít na začátku září 2028, Šedivý ale připouští, že se to nemusí stihnout a celý proces se o rok zpozdí. Aktuálně připravují podklady pro podání žádosti o povolení stavby a vybírají zhotovitele stavby, který by měl být známý do konce listopadu. Předpokládané náklady na vybudování školy činí 545 milionů korun, svazku se už podařilo získat dotaci 200 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí.

Budova má stát na místě bývalé vodárny, kde nahradí stávající brownfield. „Celý areál se zdemoluje, všechny budovy půjdou pryč. Řešili jsme to územně, Vidov nabídl území, které vykoupil v minulosti v exekučním řízení,“ uvedl Šedivý. Likvidace brownfieldu je z jeho pohledu lepší, než zabírat ornou půdu. Studie navíc stavbu umožňuje.

Budějovice chystají strategii

Záměrem je, aby místo žilo i mimo vyučovací hodiny. Obce by rády, aby stavbu využívali lidé pro volnočasové a vzdělávací aktivity, sport nebo kulturu. S tím ostatně počítá i projekt, v němž tvůrci navrhli také multifunkční tělocvičnu. Jídelna v areálu nebude sloužit jen dětem, ale i veřejnosti a seniorům.

Projekt vítá i Dagmar Škodová Parmová, primátorka Českých Budějovic. Vznik svazkové školy by městu uvolnil kapacity, protože obce, se kterými nyní mají smlouvy, by už do jeho základních škol nedávaly své děti. „Nyní jsou některé školy už na maximální kapacitě. Podle mě je projekt výborný, vhodný a podporuji ho,“ sdělila.

Satelitní obce okolo Českých Budějovic chtějí vlastní základní školy

Kapacity na školách a možnosti odlehčení město řeší. Nyní připravuje strategii budějovického školství, kterou chce primátorka představit a nechat schválit v příštím roce. Ujistila, že děti, které mají trvalé bydliště v krajském městě, se i s ohledem na aktuální demografický výhled do škol bez obtíží vejdou.

Přestože město počítá s tím, že se mu vznikem svazkové školy uvolní část míst ve školách, Škodová Parmová poukázala i na fenomén, který je opět může naplnit. „Máme tady rozvojová území, nové čtvrti. Mám na mysli vznikající bytové domy mezi Májem a Vltavou nebo ponovu vznikající čtvrti s rodinnými domy mezi Včelnou a Rožnovem,“ zmínila.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku

Pokračuje rekonstrukce tělesa lanové dráhy Petřín. V úseku od dolní stanice...

Práce na modernizaci lanové dráhy na Petřín pokračují podle plánu. Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v úseku od dolní stanice lanovky zhruba po čtvrtinu její délky podkladní i finální betonové...

Vlak srazil a zabil mezi Kroměříží a Hulínem člověka. Trať stála tři hodiny

Aktualizujeme
Policejní auto.

Železnice mezi Kroměříží a Hulínem byla ve středu večer uzavřena kvůli vyšetřování tragické události. Vlak tam srazil člověka, který zemřel. Kvůli nehodě se zastavil provoz regionálních spojů mezi...

12. listopadu 2025  19:32,  aktualizováno  21:33

RECENZE: Podfukáři 3. Načas zmizeli, ale vrací se, aby kouzly opět bojovali proti zlu

Šarmantní Rosamund Pike šéfuje mafiánské organizaci.

Čtyři jezdci se znovu hlásí o slovo. Z davu si vyberou „náhodného“ návštěvníka a vtělí se do něj. Přítomný kryptomagnát rázem přišel o podvodem nabité jmění. Ale kdo ho vlastně o ně připravil? Nový...

12. listopadu 2025  21:04

Nehoda kamionu a dodávky uzavřela večer dálnici D3 u Ševětína

Nehoda kamionu a dodĂˇvky uzavĹ™ela veÄŤer dĂˇlnici D3 u Ĺ evÄ›tĂ­na

Dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy uzavřela dnes večer u Ševětína na Českobudějovicku vážná nehoda kamionu a dodávky. Hasiči z jednoho vozidla vyprostili...

12. listopadu 2025  19:02,  aktualizováno  19:38

Opravdová šance pro fotbalové Lužánky: Brno řeší prodej pozemků

Tvůrci filmu Zátopek o legendárním českém běžci přetvořili brněnský kolos za...

Vedení Brna ve středu jednalo se zástupci fotbalové Zbrojovky a po dohodě přichystá koncesní řízení. Jeho prostřednictvím chce připravit prodej pozemků pod současným zchátralým stadionem, na jehož...

12. listopadu 2025  19:22,  aktualizováno  20:16

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dálnici D3 směrem na Prahu uzavřel střet dodávky a auta. Vrtulník nemohl přistát

Dálnici D3 směrem na Prahu uzavřela v úseku Ševětín - Veselí nad Lužnicí...

Ve středu vpodvečer uzavřela dopravní nehoda ve směru na Prahu dálnici D3 v úseku Ševětín - Veselí nad Lužnicí. Střetla se tam dodávka s osobním automobilem. Zranění utrpěl dvaadvacetiletý muž....

12. listopadu 2025  19:12,  aktualizováno 

Vánoční trhy v Ostravě 2025: desítky stánků, koncerty hvězd i bruslení na náměstí

Ostravské vánoční trhy letos návštěvníky lákají na širokou nabídku občerstvení....

V sobotu 22. listopadu začnou v centru Ostravy vánoční trhy, které potrvají až do 23. prosince. Vánoční strom na Masarykově náměstí se slavnostně rozsvítí v sobotu 29. listopadu a zároveň odstartuje...

12. listopadu 2025  19:22,  aktualizováno  19:22

Pardubická galerie představuje díla studentů malířského ateliéru z Plzně

PardubickĂˇ galerie pĹ™edstavuje dĂ­la studentĹŻ malĂ­Ĺ™skĂ©ho ateliĂ©ru z PlznÄ›

Pardubická Gočárova galerie dnes v Domě U Jonáše zahájila výstavu prací studentů malířského ateliéru Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské...

12. listopadu 2025  17:44,  aktualizováno  17:44

Můj syn Jan Květoň krásně fotí. Jen není tak průrazný, aby své fotografie někam posílal. Posílám vám tady tuto z vyhlídky v Bohnicích. Má zajímavé barvy.

vydáno 12. listopadu 2025  19:04

Hořící kamion omezil provoz na dálnici D5. Řidič vyvázl bez zranění

Požár kamionu na 50,5 km D11 (14. října 2025)

Dálnice D5 na 4,5 kilometru ve směru na Prahu byla ve středu večer kvůli požáru kamionu krátce uzavřená. Autu hořel motor, řidič vyvázl bez zranění. Na místě zasahovaly složky integrovaného...

12. listopadu 2025  19:02

Paříž, pátek 13. 11. 2015. Datum, které vyděsilo Evropu. Francie oplakávala mrtvé teroru

Svíčky a nápisy před francouzskou ambasádou v Praze lidé 14. listopadu 2015...

Francie si připomíná výročí jedné z nejtemnějších nocí své moderní historie. Tekla při ní krev, umřelo přes sto lidí.

12. listopadu 2025

Kolaps MHD v centru Prahy. Spoje nabraly až půlhodinové zpoždění

Namrzlé trolejové vedení způsobilo kolaps tramvajové dopravy v Praze.

V centru Prahy ve středu odpoledne zkolabovala městská hromadná doprava. Potíže mají především tramvajové spoje v okolí Václavského náměstí, ale také další vozy včetně autobusových nabraly velká...

12. listopadu 2025  17:52,  aktualizováno  18:24

Znáte virál 6-7? Měli byste, jde totiž o slovo roku 2025. My už víme, co znamená

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Trend, kterému rozumějí ti nejmladší, dostal i oficiální poctu. Pokud máte doma školáka nebo puberťáka, možná jste už slyšeli, jak jen tak mezi řečí pronese six-seven. A možná jste si řekli, že asi...

11. listopadu 2025,  aktualizováno  12. 11. 18:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.