Svět obrů v Chlumu u Třeboně musí podle stavebního úřadu ukončit činnost

Atrakce Svět obrů na zámku v Chlumu u Třeboně musí ukončit činnost. Rozhodl o tom stavební úřad v Třeboni. Informovaly o tom Česká televize a Deník. Provozovatel parku dostal v září pokutu od České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Jeho aktivity podle Deníku řeší také CHKO Třeboňsko a další instituce. Provozovatelé považují rozhodnutí úřadu za nepřiměřené.
Atrakce podle třeboňského stavebního úřadu funguje bez potřebných povolení. Využití parku je navíc v rozporu s územním plánem. "Zakázali jsme majitelům další užívání areálu. Park je zčásti v aktivní zóně záplavového území, nachází se v něm lokální biokoridor, je památkově chráněný a navíc na území CHKO Třeboňsko. Pokud se proti rozhodnutí neodvolají, mělo by v příštím týdnu nabýt právní moci a poté už se park nesmí otevřít letos ani v příštím roce," uvedl vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu v Třeboni Miroslav Roubal.
Úřad také zahájil řízení o odstranění stavby, mezi něž patří prodejní stánky, vybetonované plochy, oplocení, venkovní sklad a velké animatronické modely. Zástupci zábavního parku mohou požádat o udělení povolení dodatečně.
Provozovatelé Světa obrů považují rozhodnutí stavebního úřadu za nepřiměřené a jeho postup vnímají jako šikanózní. "Zásadně nesouhlasíme s tím, aby naše mobilní exponáty byly bez odpovídajícího posouzení označovány za černé stavby. Proti rozhodnutí o zákazu užívání pozemku se samozřejmě odvoláme ke krajskému úřadu. Věříme, že nad formalistickým přístupem nakonec zvítězí zdravý rozum, spravedlnost a objektivní posouzení celé záležitosti. Nenecháme se odradit a za svým projektem si stojíme," uvedl pro Deník za Svět obrů Pavel Žufan.
Výstava je podle provozovatelů sezonní vzdělávací expozicí tvořenou mobilními exponáty, a nejde tak o klasickou stavební činnost nebo trvalou zástavbu pozemku. Letošní sezona v zábavním parku končí v neděli 1. listopadu. Majitelé atrakce podle Deníku už avizovali na příští rok její rozšíření.
Provozovatel atrakce, společnost Palazzo d'Este Invest, dostal od České inspekce životního prostředí v září pokutu 450.000 korun. Inspekce mu ji uložila za neposkytnutí součinnosti při kontrole nakládání s odpady. Policie už dříve majitele zámeckého areálu vyšetřovala pro podezřelá úmrtí zvířat v bývalém farmaparku. Podle policie ale úhyn nebyl trestným činem.