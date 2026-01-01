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V Pivovarské zahradě v Českém Krumlově ožívá díky 42 světelným prvkům příběh Anny z Rogendorfu. Výstava a světelný park budou u řeky Vltavy otevřené denně od 16 do 21 hodin, a to až do 10. ledna 2027. (12. listopadu 2026)
Autor: MF DNES
V Pivovarské zahradě v Českém Krumlově ožívá díky 42 světelným prvkům příběh Anny z Rogendorfu. Výstava a světelný park budou u řeky Vltavy otevřené denně od 16 do 21 hodin, a to až do 10. ledna 2027. (12. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
V Pivovarské zahradě v Českém Krumlově ožívá díky 42 světelným prvkům příběh Anny z Rogendorfu. Výstava a světelný park budou u řeky Vltavy otevřené denně od 16 do 21 hodin, a to až do 10. ledna 2027. (12. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
V Pivovarské zahradě v Českém Krumlově ožívá díky 42 světelným prvkům příběh Anny z Rogendorfu. Výstava a světelný park budou u řeky Vltavy otevřené denně od 16 do 21 hodin, a to až do 10. ledna 2027. (12. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
V Pivovarské zahradě v Českém Krumlově ožívá díky 42 světelným prvkům příběh Anny z Rogendorfu. Výstava a světelný park budou u řeky Vltavy otevřené denně od 16 do 21 hodin, a to až do 10. ledna 2027. (12. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
V Pivovarské zahradě v Českém Krumlově ožívá díky 42 světelným prvkům příběh Anny z Rogendorfu. Výstava a světelný park budou u řeky Vltavy otevřené denně od 16 do 21 hodin, a to až do 10. ledna 2027. (12. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
V Pivovarské zahradě v Českém Krumlově ožívá díky 42 světelným prvkům příběh Anny z Rogendorfu. Výstava a světelný park budou u řeky Vltavy otevřené denně od 16 do 21 hodin, a to až do 10. ledna 2027. (12. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
V Pivovarské zahradě v Českém Krumlově ožívá díky 42 světelným prvkům příběh Anny z Rogendorfu. Výstava a světelný park budou u řeky Vltavy otevřené denně od 16 do 21 hodin, a to až do 10. ledna 2027. (12. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
V Pivovarské zahradě v Českém Krumlově ožívá díky 42 světelným prvkům příběh Anny z Rogendorfu. Výstava a světelný park budou u řeky Vltavy otevřené denně od 16 do 21 hodin, a to až do 10. ledna 2027. (12. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
V Pivovarské zahradě v Českém Krumlově ožívá díky 42 světelným prvkům příběh Anny z Rogendorfu. Výstava a světelný park budou u řeky Vltavy otevřené denně od 16 do 21 hodin, a to až do 10. ledna 2027. (12. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
V Pivovarské zahradě v Českém Krumlově ožívá díky 42 světelným prvkům příběh Anny z Rogendorfu. Výstava a světelný park budou u řeky Vltavy otevřené denně od 16 do 21 hodin, a to až do 10. ledna 2027. (12. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
V Pivovarské zahradě v Českém Krumlově ožívá díky 42 světelným prvkům příběh Anny z Rogendorfu. Výstava a světelný park budou u řeky Vltavy otevřené denně od 16 do 21 hodin, a to až do 10. ledna 2027. (12. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
V Pivovarské zahradě v Českém Krumlově ožívá díky 42 světelným prvkům příběh Anny z Rogendorfu. Výstava a světelný park budou u řeky Vltavy otevřené denně od 16 do 21 hodin, a to až do 10. ledna 2027. (12. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
V Pivovarské zahradě v Českém Krumlově ožívá díky 42 světelným prvkům příběh Anny z Rogendorfu. Výstava a světelný park budou u řeky Vltavy otevřené denně od 16 do 21 hodin, a to až do 10. ledna 2027. (12. listopadu 2026)
Autor: MF DNES
V Pivovarské zahradě v Českém Krumlově ožívá díky 42 světelným prvkům příběh Anny z Rogendorfu. Výstava a světelný park budou u řeky Vltavy otevřené denně od 16 do 21 hodin, a to až do 10. ledna 2027. (12. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
V Pivovarské zahradě v Českém Krumlově ožívá díky 42 světelným prvkům příběh Anny z Rogendorfu. Výstava a světelný park budou u řeky Vltavy otevřené denně od 16 do 21 hodin, a to až do 10. ledna 2027. (12. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
V Pivovarské zahradě v Českém Krumlově ožívá díky 42 světelným prvkům příběh Anny z Rogendorfu. Výstava a světelný park budou u řeky Vltavy otevřené denně od 16 do 21 hodin, a to až do 10. ledna 2027. (12. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Místo, kde se vánoční kouzlo setkává s tradicí i zážitky zcela současnými.
Autor: Archiv Port 1560
Místo, kde se vánoční kouzlo setkává s tradicí i zážitky zcela současnými.
Autor: Archiv Port 1560
Oslavy Pivovaru Krumlov vystřídá seriál Letních večerů a festivalový program.
Autor: Archiv Port 1560
Oslavy Pivovaru Krumlov vystřídá seriál Letních večerů a festivalový program.
Autor: Archiv Port 1560
Adventní atmosféra!
Autor: Archiv Port 1560
Návštěvnické centrum umožnilo využít i moderní prvky a materiály.
Autor: Port 1560
Při prohlídce se naskýtají krásné výhledy na Český Krumlov.
Autor: Port 1560
Trasa palácem Anny z Rogendorfu zavede návštěvníky Portu 1560 až na skleněnou lávku. Prochází se tak přímo krovem starým více než 500 let. Využité trámy se těžily na konci 15. století.
Autor: Port 1560
Kulturní centrum Port 1560 – Český Krumlov. Nyní je zrekonstruovaná varna součástí expozice Práce. Ta návštěvníky nechá nahlédnout do tajů pivovarnického řemesla či každodenního života sládků. Seznámí je také s pivovarnickými tradicemi a s historickými a současnými postupy výroby piva.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Kulturní centrum Port 1560 – Český Krumlov. Port 1560 své brány otevře a bude fungovat jako další vstup do města, který kromě snadného a rychlého propojení okraje s centrem nabídne i kulturní vyžití.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Kulturní centrum Port 1560 – Český Krumlov. V 16. století zde nechal Petr Vok z Rožmberka vybudovat palác pro svou ovdovělou matku Annu z Rogendorfu. Následně zde vybudovali zbrojnici. Ta se dočkala v 19. století rekonstrukce a přesunula se do ní výroba piva.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Kulturní centrum Port 1560 – Český Krumlov. Život, práce, sny a umění. Taková jsou hlavní témata nového kulturního a společenského centra Port 1560.
Autor: MAFRA