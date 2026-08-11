SZ: Soud poslal bývalého insolvenčního správce za zpronevěru 67 mil Kč do vězení

Krajský soud v Českých Budějovicích poslal bývalého insolvenčního správce Václava Svobodu, který podle obžaloby zpronevěřil 67 milionů korun, na pět let do vězení. Muž se proti trestu odvolal, kauzu tak bude řešit znovu odvolací soud. Dnes o tom informoval web Seznam Zprávy (SZ). Bývalý správce podle obžaloby vyváděl peníze 13 let na své účty ze zadlužených firem, jež z pověření soudu spravoval. Podle serveru se ke zpronevěře přiznal a zdůvodnil ji tím, že ho údajně vydírali lidé z Balkánu.
Třiasedmdesátiletý odsouzený se podle webu v pondělí u soudu ke všemu přiznal a žádal o shovívavý trest, mimo jiné s ohledem na věk a chatrné zdraví. Soudkyně Soňa Biskupová Fišerová ale odmítla potrestat ho jen podmínku. "Touto optikou by každý obžalovaný vysokého věku vyvázl s podmíněným trestem," cituje ji server. Současně však soudkyně ocenila, že Svoboda z pětatřicetitisícového důchodu splácí měsíčně 30.000 korun.
Krajský soud řešil Svobodův případ už podruhé, protože první verdikt zrušil odvolací vrchní soud. Loni v květnu soudkyně Biskupová Fišerová podle serveru zapochybovala, že Svoboda posílal Albáncům desítky milionů, protože se jich bál. Pravděpodobnější je podle soudkyně to, že se s nimi spojil, aby peníze neúspěšně investoval do nemovitostních komplexů v černohorském Kotoru. Svoboda ale tuto verzi odmítá.
Obviněný podle policie poškodil desítky věřitelů v případech, které projednávaly soudy na řadě míst, například v Českých Budějovicích, Brně nebo Praze.