Tábor a Č. Krumlov nesvolají zastupitelstva v řádném termínu, tedy do 9. 11.

Dvě okresní města na jihu Čech - Tábor a Český Krumlov - nesvolají ustavující zastupitelstvo v řádném termínu, tedy do 9.listopadu. Důvodem je, že soud rozhoduje o volebních stížnostech. Tábor zvažuje svolání na 12. nebo 18. listopadu. Český Krumlov spíš předpokládá termín 19. listopadu. Vyplývá to z informací ČTK.
V regionech, kde soudy žádnou stížnost nezaznamenaly, musí být do 15 dnů svoláno ustavující zasedání krajského zastupitelstva. Letos na to budou mít čas do 9. listopadu. V ostatních krajích musejí počkat až 20 dní na to, až soudy o stížnostech rozhodnou.
V Táboře žádá navrhovatelka po soudu revizi počtu hlasů a rozdělení mandátů u tří nejsilnějších subjektů. Vítězné Naše Česko získalo pět mandátů stejně jako těsně druhé ANO a třetí Tábor 2020. Navrhovatelka poukazuje na delší dobu sčítání, což se jí zdá podezřelé.
"Čekáme na rozhodnutí soudu. Pokud bychom nestihli čtvrtek 12. listopadu, připadlo by v úvahu pro nás tradiční pondělí 16. listopadu. Ale vzhledem k tomu, že se jedná o den před státním svátkem, tak možná už někteří zastupitelé mají naplánovaný jiný program. Proto bychom asi zvolili středu 18. listopadu," uvedl táborský starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020).
V Táboře podepsaly koaliční smlouvu vítězné Naše Česko, ANO, Společně pro Tábor a zastupitelka Olga Bastlová (SOCDEM) zvolená na kandidátce uskupení Šance pro Tábor. V zastupitelstvu má koalice 14 křesel z 27. Dosavadní vládnoucí hnutí Tábor 2020 skončí v opozici.
V Českém Krumlově podala stížnost na výsledek voleb žena, podle níž je důvodem leták, který tvrdil, že předchozí vedení města prosazuje stavbu takzvaného severního obchvatu. Navrhovatelka uvádí, že letáky se objevily ve volebních okrscích jedna, dvě a tři, což je katastr Vyšného a Nádražního předměstí, těsně před volbami a ovlivnily výsledek.
"Předpokládáme, že do konce tohoto týdne asi soud nerozhodne. Pokud návrh zamítne, připadal by v úvahu 19. listopadu, což je čtvrtek, kdy se u nás zastupitelstva konají," řekl českokrumlovský starosta Alexander Nogrády (ANO).
Volby v Českém Krumlově vyhrálo hnutí ANO, když získalo pět mandátů v zastupitelstvu, které má 23 členů. Druhá skončila Vize pro Krumlov rovněž s pěti mandáty. Třetí Naše Česko bude mít tři zastupitele. Čtvrtá Koalice Český Krumlov má tři mandáty, dva zastupitele budou mít na pátém místě Občané patrioti. Šestá je KDU-ČSL se dvěma mandáty. Sedmou příčku obsadí Nezávislí se dvěma zastupiteli. Na osmém místě skončil Český Krumlov rozumem a srdcem s jedním mandátem.
ANO ale zřejmě skončí v opozici. Ve městě vzniká koalice čtyř subjektů, kterou tvoří Vize pro Krumlov, Koalice Č. Krumlov, KDU-ČSL a Nezávislí a Zelení, kteří by měli nejtěsnější většinu.