Tábor chce kvůli parkovacímu domu pomocí sondy zmapovat prostor pod zemí

Autor: ČTK
  12:37aktualizováno  12:37
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Tábor chce na podzim udělat první průzkumnou sondu, která by zmapovala prostory pod prostranstvím, kde stávala synagoga. Město tam chce vybudovat parkovací dům. Lokalita je ale u historického centra, pod nímž vede chráněné podzemí, parkovací dům jej nesmí narušit. Dům má mít kapacitu až 250 míst a náklady na výstavbu se odhadují ve stovkách milionů korun. Novinářům to dnes řekl starosta města Štěpán Pavlík (Tábor 2020).

Projekt radnice připravuje několik let. Zčásti jej zastavili památkáři právě proto, že by parkovací dům mohl zasáhnout do chráněného podzemí. "Pod Táborem existují takzvané lochy. Byla to místa, kde dříve obyvatelé města například chovali dobytek, nebo tam skladovali různé potraviny, protože je zde stálá teplota. Navíc to fungovalo také jako útočiště před případným požárem," uvedl starosta.

Průzkumná sonda má zjistit, zda pod zamýšleným parkovacím domem nějaký loch není. Nikdo přesně neví, zda nejsou části podzemí mimo centrum například zavalené.

"Pokud by tam ale loch byl, zakonzervovali bychom jej. Pokud by tam vznikl parkovací dům, zachovali bychom loch jako artefakt a vyčlenili ho," uvedl starosta.

Město plánuje dvě průzkumné sondy. Podzimní a další na jaře příštího roku. "Chceme se v obou případech vyhnout turistické sezoně," řekl starosta. Každá sonda bude stát 600.000 korun.

Parkovací dům na místě bývalé synagogy by mohl mít až pět podlaží, tři pod zemí. Původní odhady ceny na výstavbu byly kolem 300 milionů korun. "Ale nyní se dostáváme možná až k hranici půl miliardy," řekl Pavlík.

Nová táborská synagoga z 19. století byla postavena v orientálním slohu. K bohoslužbám sloužila do druhé světové války, pak se z ní stalo skladiště. Představitelé minulého režimu nechali objekt v roce 1977 zbořit. Nyní je místo ní na prázdné ploše před Hotelem Dvořák parkoviště s kapacitou 70 míst. Synagogu zde připomíná od roku 1992 pamětní deska.

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