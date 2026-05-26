Tábor chce na podzim vypsat soutěž na opravu bývalé pošty na Žižkově náměstí. Město tam chce vybudovat i sál zastupitelstva. Oprava dvou historických objektů vyjde podle odhadů na 160 milionů korun. Novinářům to dnes řekl táborský starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020).
"Zastupitelstvo nyní zasedá v gotickém sále Husitského muzea, které nám prostory půjčuje. Přesunem do nové budovy bychom získali naše vlastní zázemí," uvedl starosta. Dodal, že v ideálním případě by se zastupitelstvo mohlo poprvé sejít v novém sále v roce 2028.
Rekonstrukci radnice rozdělila do čtyř etap. První z nich se týká místa, kde bude sál zastupitelstva. "Nyní nedokážeme přesně říct, kdy skončí celá rekonstrukce. Každá etapa může trvat jinak dlouhou dobu," uvedl starosta.
Táborské zastupitelstvo zasedalo více než 20 let v budově městského úřadu na Husově náměstí, od prosince 2023 se jednání přesunula do Husitského muzea. Pavlík už dříve uvedl, že šlo o provizorní řešení, protože prostory Husitského muzea potřebám zastupitelstva úplně nevyhovují.
Město koupilo bývalou poštu přibližně za 34 milionů korun. Dům s kruhovou přístavbou z roku 1910, který navrhl architekt Theodor Petřík, původně sloužil jako občanská záložna. Podle starosty patří k symbolům Tábora. "Budova vždy sloužila obyvatelům a je tak i řešena. Kromě toho pak bude velká část městského úřadu v budovách na Žižkově náměstí, což bude pro vyřizování různé agendy jednodušší," dodal Pavlík.