Tábor chce po celém městě vytvořit parkovací zóny, rozdělí je do tří režimů

Tábor chce ve městě vytvořit parkovací zóny se třemi režimy fungování. Projekt, který má za cíl dát parkování pravidla, bude vznikat po etapách. Radnice vychází z průzkumu, který si na téma nechala udělat. Novináře o tom informoval táborský místostarosta Martin Mareda (Piráti).
Parkovací zóna A bude v centru a především na Starém městě. "Zpoplatněna bude přes den, v noci tam bude možné parkovat zdarma," řekl místostarosta. Podobný režim bude i v zóně B, do níž budou spadat ulice v širším centru. Zóna C bude na sídlištích a v okrajových čtvrtích. "Tam bude zpoplatněné stání v noci. Přes den se tam bude parkovat zadarmo. Jedná se o lokality, které budou rezidenti využívat především v době, kdy nebudou v zaměstnání," uvedl Mareda.
Systém mimo jiné počítá s tím, že majitelé karet pro zóny budou mít navíc 200 hodin parkování zdarma. "Budou je moci využít třeba pro návštěvy příbuzných nebo řemeslníků a do systému zadají na určitý čas registrační značku vozidla," řekl místostarosta.
Mareda dodal, že výzkum zpracoval parkovací kapacitu téměř po celém městě. Výjimkou jsou jen příměstské části Horky a Větrovy. "Ale nelze například vyloučit, že budoucí politická reprezentace, která povede město, názor změní. A zóny pak budou i v Horkách a Větrově," řekl místostarosta.
Podle starosty města Štěpána Pavlíka (Tábor 2020) se jedná o projekt, jehož dotažení a zavedení potrvá několik let. Příprava zatím zabrala přibližně rok. "A určitě před tím budeme chtít o všem informovat veřejnost," uvedl Pavlík.
Tábor podobně jako další větší města dlouhodobě řeší problém s nedostatkem míst pro parkování. V Táboře žije zhruba 34.000 lidí, do města ale dojíždí za prací obyvatelé například ze Sezimova Ústí nebo Plané nad Lužnicí.