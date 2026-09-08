Tábor chce za několik milionů korun vybudovat malou vodní nádrž Hlinný

Město Tábor chce vybudovat malou vodní nádrž Hlinný. Stavba poblíž obce Turovec má pomoci zadržovat vodu v krajině. Vybudování nádrže bude stát několik milionů korun. Novinářům to dnes řekl táborský starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020). Dodal, že město tím chce reagovat na sucho, které v posledních měsících a letech v Česku panuje.
Reagovat na změny klimatu například kropením ulic nemá podle starosty velký smysl. "Má to velmi krátký efekt. Za pár minut voda z ulic a chodníků zmizí. Navíc ty kropicí vozy musíte naplnit a vodu někomu vzít. Proto jsme si řekli, že chceme zkusit hledat jiná řešení," uvedl Pavlík.
Malá vodní nádrž Hlinný bude na menším potoku, který však v létě při dlouhodobém nedostatku srážek dočasně vyschnul. "Tím pádem nádrž pomůže právě i potoku," uvedl starosta. Plocha nádrže bude přibližně půl hektaru a hloubka dva metry. Vodu z ní budou využívat především zvířata a také okolní vegetace.
Pavlík dodal, že se jedná o další projekt, který radnice připravila v souvislosti se zadržováním vody v krajině. V minulých letech město vybudovalo nebo obnovilo například vodní nádrže Netrefílek a Kamenný a několik lesních tůní.
Město chce návrh na podobu nádrže Hlinný řešit také s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Podle Pavlíka radnice chce, aby se nádrž co nejlépe hodila do okolního lesního prostředí a byla navržena přírodě blízkým způsobem.