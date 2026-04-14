Tábor chystá u obytné čtvrti Dvorce stavbu parkoviště za 65 milionů Kč

Tábor chystá stavbu parkoviště u obytné čtvrti Dvorce. Mělo by mít kapacitu 238 aut. Vznikne u ulice Václava Soumara na místě, kde už nyní u zimního stadionu parkují auta. Kapacita parkoviště se však zvýší a asfaltovou plochu nahradí zatravňovací dlaždice. Předpokládané náklady na vybudování parkoviště činí 65 milionů korun. Novinářům to dnes řekl starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020).
"Chceme co nejvíce využít prostor, ale zároveň máme v plánu zachovat zeleň a budou tam i tři stromořadí," uvedl starosta. Parkoviště by mělo být libovolně dostupné, není určeno jako rezidentní pro obyvatele Dvorců. Za parkování u zimního stadionu se neplatí. "A mělo by to tak i zůstat. Plánujeme až deset míst pro nabíjení elektromobilů, jelikož tam máme přípojku od zimního stadionu ze solárních panelů, a nemusíme tak platit distribuční poplatek," uvedl starosta. Dodal, že součástí projektu jsou i odstavná místa pro karavany.
Součástí nynějšího parkoviště je i takzvaný cvičný polygon pro autoškolu. Proto na něm nejsou jasně vyznačená parkovací místa. Polygon by se měl přesunout na jiné místo ve městě. Nové parkoviště by mělo vzniknout na ploše 12.000 metrů čtverečních.
Obytná čtvrť Dvorce vznikne v části bývalých Žižkových kasáren. Město předpokládá, že ve čtvrti bude pět stovek bytů pro 1700 obyvatel. Tábor připravuje projekt nové obytné čtvrti několik let. Původně tam plánoval byty soukromý investor, který však před osmi lety od záměru ustoupil. Radnice pak zpracovala projekt na výstavbu bytové čtvrti. Bude se rozkládat na ploše devíti hektarů.