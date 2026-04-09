Domov se zvláštním režimem s 90 až 140 lůžky má v plánované táborské čtvrti Dvorce postavit soukromý investor. Město tak reaguje na nedostatečné kapacity sociálních služeb. Stávající zařízení tohoto typu totiž má dlouhodobě obsazených 45 lůžek, ale eviduje navíc dalších zhruba 180 žadatelů.
„Město Tábor dlouhodobě usiluje o rozvoj kvalitního zázemí pro své obyvatele, a to nejen v oblasti bydlení, ale také v oblasti sociálních služeb. Výstavba nového domova se zvláštním režimem je důležitým krokem, jak reagovat na rostoucí potřeby obyvatel města i regionu,“ řekl starosta Štěpán Pavlík.
V novém zařízení má minimálně 80 lůžek sloužit v režimu domova se zvláštním režimem, nejméně deset pro odlehčovací pobytové služby pro lidi s demencí. Zařízení bude poskytovat celoroční pobytové sociální služby v prostředí přizpůsobeném specifickým potřebám klientů.
Město od začátku pracuje s myšlenkou zařazení nových kapacit do krajské sítě sociálních služeb. Pak by byla cena pro klienty shodná jako v městských, krajských a státních zařízeních. O tom však budou rozhodovat krajští zastupitelé před dokončením a registrací nového zařízení.
To, že se to podaří, ovšem není jisté a náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová by tento krok nyní nedoporučila. Poukázala na to, že o projektu nemá bližší informace, nicméně dodala, že je otevřená jakékoli komunikaci, na čemž se s Pavlíkem v posledních dnech domluvila.
Klienti byli i ze zahraničí
Naposledy v září 2023 zařadili 38 soukromých lůžek v domově se zvláštním režimem v Písku, kde však řešili s vedením města, zda to potřebují. Celkem je v krajské síti 339 soukromých lůžek, což je necelá třetina z jejich celkového počtu.
„Za poslední dva roky jsme stěhovali dva soukromé domovy pro seniory, kterým skončila registrace. Musíte všechny klienty do 24 hodin přemístit a zajistit tu službu. Po kraji jsme rozváželi klienty z Německa i Rakouska,“ připomněla Kozlová.
Pobytové sociální služby by měly podle Kozlové fungovat především pro Jihočechy, a neměli by se sem vozit klienti z ostatních krajů, což prý někteří soukromí poskytovatelé dělají. Jelikož od klientů vybírají peníze navíc, náměstkyně jim říká, aby se ani do sítě nehlásili. Kraj totiž potřebuje služby, které jsou dostupné.
„Mohu s jistotou říct, že se to pohybuje od šesti do dvaceti tisíc korun navíc,“ přiblížila rozdíl v nákladech na péči. Soukromí poskytovatelé uzavírají s klienty či jejich rodinami smlouvu, podle níž hradí částku odpovídající vyhlášce. Mimo to však podepisují i smlouvu o nadstandardních službách.
Tématu se přes dvě hodiny věnovali na svém březnovém zasedání i táborští zastupitelé. Nakonec schválili vyhlášení výběrového řízení, jehož výsledkem bude prodej pozemku o rozloze 3 100 čtverečních metrů, stavba a následný provoz domova.
Opozice záměr kritizovala
Záměr vyvolal silný odpor opozice. Ta nezpochybňovala, že město zařízení potřebuje, nesouhlasila však s formou. Kromě argumentů, které uvedla náměstkyně hejtmana, kritizovala i minimální cenu pozemku, která činí 500 tisíc korun.
Pavlík reagoval, že je to nejnižší možná cena, která se může ve výběrovém řízení navýšit. „Cenou 500 tisíc dáváme investorovi najevo, že tady teprve začínáme. A záleží na tom ekonomickém modelu, který zvolí po zanalyzování všech požadavků,“ přiblížil. Vybraný investor by měl vybudovat i veřejnou komunikaci včetně inženýrských sítí. Tu pak za 100 tisíc korun převede městu.
Opoziční zastupitel Antonín Snášel kritizoval i kritéria výběrového řízení, která jsou podle něj subjektivní. Kromě nabídkové ceny za pozemek je mezi nimi i kvalita urbanistického a architektonického řešení, zkušenosti investora a dostupnost služeb pro místní obyvatele.
Část opozice kritizovala i možnosti kontroly. Debatu rozvířilo také zjištění, že město bude muset na vlastní náklady vyřešit přeložku parovodu, který pod pozemkem vede. Částku však zatím neznají, někteří tak žádali, aby vedení návrh stáhlo a dopracovalo.