Bitva o tribunu. Tak dlouho dopředu fotbalový klub FC Táborsko titulovat bod pondělního zastupitelstva města, které rozhodovalo o dofinancování dostavby východní tribuny stadionu v Kvapilově ulici. Výsledek je pro klub pozitivní, získal maximální možnou podporu 13,7 milionu korun.
Klub se zástupci města už jednal dřív. Nebyly to jednoduché rozhovory a hodně dlouhé a emotivní bylo i pondělní jednání. Původně se očekávalo, že podpora od města nebude tak vysoká. Po několika hodinách závěrečné hlasování zastupitelů určilo maximální výši individuální dotace na dostavbu tribuny.
„Jsme rádi, že to takhle dopadlo. Veřejný zájem nakonec zvítězil, i když jsme s tím ani nepočítali,“ okomentoval většinový akcionář klubu Petr Kolář.
Finanční podpora je pro fotbalový klub zásadní. Z přístupu některých politiků však panuje zklamání. „Mám smíšené pocity. Pereme se s městem v detailech a dokazujeme si, kdo co dal nebo nedal. Symbióza mezi oběma stranami bohužel není. Mrzí mě, že město nevystupuje tak, že klub je i jeho. Vždyť tam hrají děti a vnoučata místních lidí i politiků,“ shrnul Kolář.
Místostarosta chtěl podpořit jen to nutné
Aktivně proti tak vysoké podpoře vystupoval druhý místostarosta Michal Mareda (Piráti). Byl pro základní variantu šesti milionů.
„Chtěl jsem podpořit pouze to, co jsem považoval jako nezbytné a nutné pro aktuální rozvoj fotbalového hřiště. To znamená šatny a sociální zázemí. To míří na podporu mládeže. Dostavba tribuny je pro mě nyní zbytná, protože kapacita stadionu je naplněná výjimečně,“ uvedl.
Podle Maredy by hrálo roli, kdyby stadion už vlastnilo město. O převodu majetku na radnici se jedná už delší dobu. „Pak je otázkou, jestli by se na takový projekt včetně tribuny žádala dotace. Já bych nebyl pro i s ohledem na městský rozpočet a nutnost opravovat jiné věci. Jinak fotbalu fandím, hlasoval jsem pro všechny peníze do vylepšení areálu i fungování klubu,“ řekl.
Východní tribuna leží naproti té hlavní, je na „dlouhé“ straně fotbalového hřiště. Ze současné montované konstrukce se změní na moderní zázemí se šatnami, klubovnou a dalším zázemí, které na stadionu nyní chybí. Třeba kabiny jsou tam aktuálně pouze dvě.
Celá akce vyjde zhruba na 35 milionů korun. Kromě 13,7 milionu od města klub počítá také se 14 miliony od Národní sportovní agentury (NSA). Zbývajících více než sedm milionů musí doplatit.
„Za mě platí, že tribuny stát budou. Předali jsme staveniště, 30. září příštího roku bude hotovo. Pak už zbývá dodělat boční strany a stadion se uzavře,“ přidal Kolář.
Vozábal: Měl bych se radovat, ale jsem zklamaný a unavený
Na zastupitelstvu obhajoval názory pro dostavbu a finanční podporu od města výkonný ředitel klubu Martin Vozábal. „Nyní to bereme jako úspěch. Vše jsme si sami odpracovali a doteď projekty a další věci financovali sami. Poprvé jsme přišli prosit o něco většího. Měl bych se radovat, ale jsem osobně zklamaný a unavený z toho, co se odehrálo,“ poznamenal.
Postup a rozhodnutí o výši dotace vysvětlil starosta města Štěpán Pavlík (Tábor 2020). Na dostavbu tribuny bylo třeba víc peněz, protože NSA zkrátila dotaci a nebylo možné využít ani Krajský investiční fond, který změnil podmínky a už do něj projekt nespadal.
„Jednáme o převodu, ale stadion je soukromý, a tak jsme naráželi na problém legislativní podpory. Nechali jsme si vytvořit posudek, jak vysoká podpora vlastně vůbec může být. To jsme v pondělí ráno předali zastupitelům,“ popsal Pavlík.
Nakonec se hlasovalo o třech variantách. „Ta původní byla šest milionů. Za naše hnutí jsme navrhovali dvojnásobek. Maximální možná podpora byla 13,7 milionu, která získala nejvíc hlasů. Fotbal ve městě nám není lhostejný,“ doplnil starosta.