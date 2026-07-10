Tábor letos poprvé nabídne v zimních měsících ledové kluziště

Tábor letos poprvé nabídne veřejnosti v zimních měsících ledové kluziště, které bude poblíž centra města. Zájemci jej budou moci využívat především v období adventu. Kluziště na náměstí T. G. Masaryka bude otevřené dva měsíce od půlky listopadu. ČTK to řekl mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák.
Mobilní ledového kluziště bude v letech 2026 až 2028 provozovat společnost IP4life. "Po několika letech jednání a absolvování řady schůzek se společnostmi provozujícími kluziště jsme vyhodnotili, že tato nabídka má vysoké parametry kvality provozu ledových kluzišť a dává smysl i cenově vzhledem k faktu, že společnost bude zajišťovat provoz kluziště a má dobré reference. A vhodně doplní plánovaný adventní program na náměstí TGM v symbióze s dalšími novinkami, které tu občané mohli zažít v posledních letech," uvedl starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020).
Město za sezonu zaplatí 1,37 milionu korun za provoz kluziště, jeho ostrahu, spotřebu elektrické energie a technické zajištění. Provozovatel bude inkasovat příjmy ze vstupného, půjčovny bruslí a drobného občerstvení. Vybrané táborské školy budou moci kluziště s mantinely o rozměrech 20 krát deset metrů využívat zdarma jako součást výuky tělesné výchovy.
Venkovní bruslení o vánočních svátcích nabízejí i jiná města na jihu Čech. Mobilní kluziště bývá na náměstí v Českých Budějovicích nebo také v centru Písku.