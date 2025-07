Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Na břehu Lužnice v očekávání postávají přes tři desítky přihlížejících. Bechyňka, jak se dráze mezi Bechyní a Táborem přezdívá, přichází o historický most z počátku minulého století. Mění se historie vůbec první elektrifikované trati na území někdejší rakousko-uherské monarchie.

Nejprve je ale nutné všechno připravit. Stavební dělníci proto umisťují závaží na mohutný jeřáb, upevňují lana a přesvědčují se, že je všechno perfektní. Po téměř dvou hodinách čekání se jde na věc.

Jeřáb zvyšuje své otáčky a historické táborské přemostění Lužnice mizí z pilířů. „Zvedej, zvedej,“ napjatě šeptá jedna z nejmladších divaček.

Samotné snesení trvá zhruba půl hodiny. Pak už jen zbývalo dát ocelovou konstrukci na podstavce na břehu řeky. Povedlo se. „Co by na to řekl Křižík?“ zeptal se jeden z mužů, když už byl most dole.

Druhá část původní konstrukce je odstraněná. Na místě bude následovat úprava pilířů a úložných prahů pro nové konstrukce, ty budou osázené na podzim.

Na nové konstrukci budou atrapy nýtů

Most je unikátní tím, že ho tvoří tři kamenné a dva ocelové oblouky, které jsou otočené směrem k vodě. Jeho rekonstrukce už ale nebyla možná, protože by znamenala dlouhou výluku a byla velmi nákladná. Zároveň by prodloužila životnost mostu asi jen o 25 let.

„Nový most bude kopií původního, ve stejné geometrii a proporcích. Jen ta konstrukce už není nýtovaná, ale svařovaná. Nýty na povrchu nahradí jejich atrapa,“ upřesňuje starosta Tábora Štěpán Pavlík. Celková délka nové konstrukce bude 174 metrů a výška 29 metrů.

Vlaky by se na trať měly vrátit přibližně v polovině prosince, nový most zároveň zrychlí a zkvalitní cestování vlakem. „Uložení kolejí do štěrkového lože zajistí tišší provoz vlaků. Navíc pojedou opět plnou traťovou rychlostí. První snesená konstrukce byla rozdělená na jednotlivé části a uskladněná k dalšímu využití,“ říká mluvčí Správy železnic (SŽ) Nela Eberl Friebová.

Přestavbu provede společnost Firesta-Fišer a vyjde na více než 352 milionů korun. Její financování zajistí Státní fond dopravní infrastruktury.

Postaví také lávku pro pěší

Kromě nového mostu vznikne v místě také lávka pro pěší. „Lávka bude přímo připevněná k samotnému mostu z boku po směru proudu řeky,“ přibližuje táborský starosta.

Lávka musí mít obě předpolí a musí se k ní dát dojít bezpečnými stezkami. „Obě předpolí a jejich podoba se nyní projednávají. Na táborské straně se musí udělat poměrně komplikované schodiště,“ nastiňuje Pavlík.

Město za ni utratí 42 milionů korun. V částce se již počítá s oběma předpolími včetně přístupových cest. Kdy bude lávka zprovozněná ale Pavlík v současnosti neumí říct. Jasněji by mělo být na podzim, právě i v závislosti na budování přístupových cest.

Stavební práce znamenají také výluku v železniční dopravě mezi Táborem a Bechyní. Přibližně do poloviny prosince tak budou cestující jezdit autobusy, které podle webu Českých drah nahradí všechny vlaky. Vodáky změny omezily jen při snášení samotné konstrukce.