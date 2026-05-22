Tábor chystá parkovací zóny. Zatím jsme na začátku, uklidňuje radnice

Jan Jakovljevič
  12:52aktualizováno  12:52
Centrum, okolí nádraží i sídliště v Táboře trápí velké množství aut návštěvníků nebo lidí, kteří přijíždějí za prací. Místní tak často nemají, kde v blízkosti svých domovů zaparkovat. Radnice chce situaci řešit a nechala si vypracovat plán na zavádění modrých zón napříč městem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Lundák, MF DNES

Modré zóny mají zaplnit Tábor. Město tím chce dát parkování pravidla a řešit nedostatek stání pro místní obyvatele. Nový systém ovlivní většinu území s výjimkou příměstských částí Horky a Větrovy. Vzniknout mají oblasti ve třech režimech.

„Už nyní máme něco jako modré zóny na Starém a Novém městě. Ty ponecháme a byly by to zóny A,“ popsal místostarosta Martin Mareda. V tomto typu zón by se regulovalo parkování přes den. Cílem je, aby si lidé vyřídili potřebné věci a zhruba do třiceti minut odjeli.

Podobně mají fungovat i zóny B, s nimiž počítají třeba v blízkosti nádraží nebo na Blanickém předměstí. Rozdílem by mohla být nižší cena. Poslední typ C se má dotknout hlavně sídlišť. Tam by se parkování omezovalo naopak v noci, přes den bývají obyvatelé v práci.

Tábor chce zdvojnásobit parkoviště u stadionu, zájem fanoušků o hokej je velký

„Nejde o to lidem komplikovat život. Naopak chceme, aby ti, kteří v daných lokalitách bydlí, měli větší šanci zaparkovat poblíž svého domova. Dnes je problém hlavně na některých sídlištích a v blízkém okolí centra města, kde dlouhodobě parkují auta návštěvníků, nerezidentů nebo lidí, kteří do Tábora dojíždějí za prací,“ vysvětlil Mareda.

Rozdělení vychází z návrhu, který si město nechalo zpracovat brněnským Centrem dopravního výzkumu (CDV). Jeho skenovací auto jezdilo podle Maredy do všech ulic v Táboře a monitorovalo parkovací místa. Potom odborníci navrhli řešení každé ulice.

Zavedení modrých zón vítá Pavel Kumšta, který ve městě žije. „Netýká se mě to osobně, ale od ostatních vnímám, že parkování je dlouhodobě problém, zvlášť v historickém centru města,“ uvedl.

U nádraží bude P+R

Problémy prý zmiňují i obyvatelé Sídliště nad Lužnicí, kde počet míst nestačí. Další z obyvatel souhlasil s tím, že centrum je pravděpodobně nejhorší místo. „Je tu parkovací dům, který je velmi úzký a lidé v něm neradi parkují. A je i kapacitně docela malý,“ upřesnil.

Starosta Štěpán Pavlík souhlasil s tím, že na Sídlišti nad Lužnicí kapacita nestačí. Projektovalo se prý v 80. letech, kdy se počítalo s osmkrát nižším počtem aut. Za další problematické místo vnímá okolí nádraží, kde parkují i lidé, kteří pokračují vlakem či autobusem za prací.

Nádraží čeká přestavba bez zateplení polystyrenem, změny budou i v okolí

„Odstaví tam auto na celý den nebo i více dní. Devadesát procent lidí tam ale nechá auto a jde za službami, nákupy nebo do práce na Novém městě. Takže tam budeme mít návštěvnická parkování a nově i P+R,“ nastínil. Kapacity kolem nádraží má brzy rozšířit i povrchové parkoviště na pozemku bývalé myčky, jejž získali před půl rokem. Mají tam i další plochy.

Zavádění zón bude postupné. Pokud se je v některé z lokalit rozhodnou vytvořit, chtějí důvody a význam této změny komunikovat s občany. „Nedělali bychom to, pokud bychom nevěřili tomu, že to pomůže parkovací situaci v celém městě,“ řekl Pavlík.

Návrh CDV počítá i s tím, že každý rezident, i když nemá auto, má získat 200 volných parkovacích hodin ročně. Ty by podle Maredy mohli využít například pro návštěvy či řemeslníky. Fungovalo by to tak, že rezident zadá registrační značku a dobu parkování do systému.

Zavedení asi až po volbách

Potřebu řešit parkování ve městě vnímá i opoziční zastupitel Miroslav Ryba. S návrhem se však teprve seznamuje, jeho logiku ovšem chápe. Osobně by preferoval dodatečné kapacity a důslednou kontrolu jejich využívání.

„Je to o tom, něco vyzkoušet a pak si to vyhodnotit. Kategoricky to ale neodmítám,“ sdělil. Dodal, že by ho zajímalo zavádění zón na sídlištích. Problém by totiž měl s tím, pokud by město chtělo další peníze za kartu od lidí, kteří tam bydlí. Nechtěl ale mluvit za celý svůj klub.

Nové zázemí pro 235 aut. Tábor otevřel na sídlišti parkovací dům Sojčák

Celý proces je však na úplném začátku a rada města minulé pondělí vzala na vědomí materiál od CDV. Do konce května se jím budou zabývat jednotlivé dotčené odbory. Zhodnotí například to, kolik času a peněz budou potřebovat.

„Nemáme rozhodnutou ani cenu, ani kdy se to bude aplikovat do praxe,“ dodal Pavlík s tím, že je to projekt na několik let. Je ovšem možné, že už před prázdninami veřejnosti představí souslednost kroků, jak budou zóny zavádět. První beseda k tématu je v plánu ve středu 17. června od 17 hodin v kině Svět Tábor.

Mareda se však domnívá, že zavedení nastane až po podzimních volbách. „Až zjistíme, kolik to všechno bude stát, tak to musíme dát do rozpočtu na příští rok. Jen dopravně inženýrské opatření může jít k milionu korun,“ uzavřel.

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Sudetský sjezd: Pod sochou Jošta se tancuje, hoduje, ale i protestuje

Program sudetských Němců pokračuje v pátek odpoledne tancem a hudbou na...

Desítky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností pod širým nebem zde pokračuje páteční program sjezdu...

22. května 2026  13:12,  aktualizováno  13:48

Hygienici: Epidemická sezona v Olomouckém kraji byla letos méně intenzivní

ilustrační snímek

Letošní sezona respiračních onemocnění v Olomouckém kraji byla mírnější než předchozí epidemická vlna. Zatímco v sezoně 2024/2025 překročila nemocnost 2350...

22. května 2026  12:11,  aktualizováno  12:11

Výstavy v létě na Vysočině připomenou i práci Tamary Horákové

ilustrační snímek

Galerie na Vysočině nabídnou v hlavní turistické sezoně výstavy s židovskou tematikou i práce umělkyň se vztahem k regionu. V Havlíčkově Brodě bude poprvé...

22. května 2026  11:57,  aktualizováno  11:57

Lidé v Bedřichově v referendu rozhodují o zastavění pozemků ve skiareálu

Developer získal pozemky nástupních míst sjezdovek, obyvatelé se obávají...

Obyvatelé Bedřichova v Jizerských horách dnes v referendu rozhodují, zda bude možné v budoucnu zastavět pozemky v místním lyžařském areálu. Vedení obce konání místního hlasování zdůvodňuje snahou o...

22. května 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Tragédie na D6. Dva lidé zemřeli poté, co do jejich vozu narazilo uvolněné kolo

Policejní auto.

Dva lidé dnes odpoledne zemřeli při nehodě na dálnici D6 u Nového Strašecí na Rakovnicku. Směrem na Karlovy Vary je dálnice uzavřená, na místě zasahují složky IZS.

22. května 2026  13:42

Nebezpečí pominulo. Policie našla muže, který chodil po Přelouči se sekáčkem

Ilustrační snímek

Policisté v Přelouči pátrali po mladém muži, který mohl být nebezpečný. Podle svědků u sebe měl sekáček. Policie proto varovala, aby se ho lidé nesnažili zadržet. Krátce před 13. hodinou muže...

22. května 2026  10:32,  aktualizováno  13:40

Výstava Živé pasti představí v Olomouci masožravé rostliny z celého světa

Několik set masožravých rostlin z celého světa, i více než 35 let staré sbírkové exempláře, tropické masožravé liány či fotografie z expedice do Kambodže,...

22. května 2026  11:44,  aktualizováno  11:44

Průvod na Kroměřížsku připomene sběratele lidových písní Františka Sušila

ilustrační snímek

Sběratele a vydavatele moravských lidových písní Františka Sušila připomene sobotní průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn na Kroměřížsku. Sraz...

22. května 2026  11:37,  aktualizováno  11:37

Tunelbus v Blance otestoval evakuační postupy. Linka se chystá na svůj letní start

Pražský tunelový autobus linky 145 absolvoval další zkušební jízdu v tunelovém...

Tunelbus v komplexu Blanka má za sebou další kolo testů. Řidiči mají za sebou další testovací jízdy. Autobus linky 145 tudy projede poprvé v létě.

22. května 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Gorenje a Planeo podporuje fotbalové kluby napříč republikou

22. května 2026  13:10

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Chomutov obnoví vyhořelou restauraci Dřevák na Kamencovém jezeře

ilustrační snímek

Město Chomutov obnoví restauraci Dřevák na Kamencovém jezeře, která shořela na začátku května. Radnice zvažuje buď stavbu repliky, nebo na stejném místě...

22. května 2026  11:28,  aktualizováno  11:28

Před soudem stane žalobce Vagai, nezakročil při vydání elektroniky s bitcoiny

ilustrační snímek

Před kárným senátem Vrchního soudu v Olomouci stane příští týden státní zástupce Marek Vagai. Hrozí mu důtka za to, že nepodal stížnost proti usnesení, na...

22. května 2026  11:18,  aktualizováno  11:18

