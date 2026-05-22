Tábor chystá parkovací zóny. Zatím jsme na začátku, uklidňuje radnice

Modré zóny mají zaplnit Tábor. Město tím chce dát parkování pravidla a řešit nedostatek stání pro místní obyvatele. Nový systém ovlivní většinu území s výjimkou příměstských částí Horky a Větrovy. Vzniknout mají oblasti ve třech režimech.
„Už nyní máme něco jako modré zóny na Starém a Novém městě. Ty ponecháme a byly by to zóny A,“ popsal místostarosta Martin Mareda. V tomto typu zón by se regulovalo parkování přes den. Cílem je, aby si lidé vyřídili potřebné věci a zhruba do třiceti minut odjeli.
Podobně mají fungovat i zóny B, s nimiž počítají třeba v blízkosti nádraží nebo na Blanickém předměstí. Rozdílem by mohla být nižší cena. Poslední typ C se má dotknout hlavně sídlišť. Tam by se parkování omezovalo naopak v noci, přes den bývají obyvatelé v práci.
„Nejde o to lidem komplikovat život. Naopak chceme, aby ti, kteří v daných lokalitách bydlí, měli větší šanci zaparkovat poblíž svého domova. Dnes je problém hlavně na některých sídlištích a v blízkém okolí centra města, kde dlouhodobě parkují auta návštěvníků, nerezidentů nebo lidí, kteří do Tábora dojíždějí za prací,“ vysvětlil Mareda.
Rozdělení vychází z návrhu, který si město nechalo zpracovat brněnským Centrem dopravního výzkumu (CDV). Jeho skenovací auto jezdilo podle Maredy do všech ulic v Táboře a monitorovalo parkovací místa. Potom odborníci navrhli řešení každé ulice.
Zavedení modrých zón vítá Pavel Kumšta, který ve městě žije. „Netýká se mě to osobně, ale od ostatních vnímám, že parkování je dlouhodobě problém, zvlášť v historickém centru města,“ uvedl.
U nádraží bude P+R
Problémy prý zmiňují i obyvatelé Sídliště nad Lužnicí, kde počet míst nestačí. Další z obyvatel souhlasil s tím, že centrum je pravděpodobně nejhorší místo. „Je tu parkovací dům, který je velmi úzký a lidé v něm neradi parkují. A je i kapacitně docela malý,“ upřesnil.
Starosta Štěpán Pavlík souhlasil s tím, že na Sídlišti nad Lužnicí kapacita nestačí. Projektovalo se prý v 80. letech, kdy se počítalo s osmkrát nižším počtem aut. Za další problematické místo vnímá okolí nádraží, kde parkují i lidé, kteří pokračují vlakem či autobusem za prací.
„Odstaví tam auto na celý den nebo i více dní. Devadesát procent lidí tam ale nechá auto a jde za službami, nákupy nebo do práce na Novém městě. Takže tam budeme mít návštěvnická parkování a nově i P+R,“ nastínil. Kapacity kolem nádraží má brzy rozšířit i povrchové parkoviště na pozemku bývalé myčky, jejž získali před půl rokem. Mají tam i další plochy.
Zavádění zón bude postupné. Pokud se je v některé z lokalit rozhodnou vytvořit, chtějí důvody a význam této změny komunikovat s občany. „Nedělali bychom to, pokud bychom nevěřili tomu, že to pomůže parkovací situaci v celém městě,“ řekl Pavlík.
Návrh CDV počítá i s tím, že každý rezident, i když nemá auto, má získat 200 volných parkovacích hodin ročně. Ty by podle Maredy mohli využít například pro návštěvy či řemeslníky. Fungovalo by to tak, že rezident zadá registrační značku a dobu parkování do systému.
Zavedení asi až po volbách
Potřebu řešit parkování ve městě vnímá i opoziční zastupitel Miroslav Ryba. S návrhem se však teprve seznamuje, jeho logiku ovšem chápe. Osobně by preferoval dodatečné kapacity a důslednou kontrolu jejich využívání.
„Je to o tom, něco vyzkoušet a pak si to vyhodnotit. Kategoricky to ale neodmítám,“ sdělil. Dodal, že by ho zajímalo zavádění zón na sídlištích. Problém by totiž měl s tím, pokud by město chtělo další peníze za kartu od lidí, kteří tam bydlí. Nechtěl ale mluvit za celý svůj klub.
Celý proces je však na úplném začátku a rada města minulé pondělí vzala na vědomí materiál od CDV. Do konce května se jím budou zabývat jednotlivé dotčené odbory. Zhodnotí například to, kolik času a peněz budou potřebovat.
„Nemáme rozhodnutou ani cenu, ani kdy se to bude aplikovat do praxe,“ dodal Pavlík s tím, že je to projekt na několik let. Je ovšem možné, že už před prázdninami veřejnosti představí souslednost kroků, jak budou zóny zavádět. První beseda k tématu je v plánu ve středu 17. června od 17 hodin v kině Svět Tábor.
Mareda se však domnívá, že zavedení nastane až po podzimních volbách. „Až zjistíme, kolik to všechno bude stát, tak to musíme dát do rozpočtu na příští rok. Jen dopravně inženýrské opatření může jít k milionu korun,“ uzavřel.