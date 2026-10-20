Tábor připravil schodkový rozpočet, ale návrh bude posuzovat nové vedení města

Tábor připravil pro příští rok rozpočet se schodkem 24 milionů korun. Návrh předpokládá příjmy a výdaje 1,4 miliardy korun. Rozpočet připravovala současná rada, která však z velké části bude v novém volebním období v opozici. Nové zastupitelstvo proto nemusí návrh schválit, řekl dnes novinářům táborský starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020), který se po letošních volbách do zastupitelstva nedostal. Vznikající uskupení nevylučuje, že připravovaný rozpočet změní.
"Záleží na novém zastupitelstvu, které bude rozpočet řešit zřejmě na svém prosincovém zasedání. Určitě se najdou projekty, které se dají změnit. Ale pak existuje řada záměrů pod dotací a ty by se zastavovat neměly," uvedl.
Říjnové volby v Táboře vygenerovaly čtyři silná uskupení. Vítězné Naše Česko získalo pět mandátů stejně jako těsně druhé ANO a třetí Tábor 2020. Formace Živý Tábor (Piráti/Zelení) má čtyři zastupitele. Kromě čtyř nejsilnějších subjektů se do táborského zastupitelstva ještě dostala uskupení Šance pro Tábor se třemi mandáty, Společně pro Tábor rovněž se třemi křesly a Tábor na max se dvěma mandáty.
Koalici vytvoří Naše Česko, ANO, Společně pro Tábor a Olga Bastlová (Socdem) z Šance pro Tábor. Uskupení bude mít 14 z 27 zastupitelů. Starostou by se měl stát lídr Našeho Česka Ondřej Semerák. "Musíme nejprve udělat podrobnou revizi stavu města. Nevylučujeme, že změníme připravovaný rozpočet, což bychom ale asi letos nestihli. Proto je možné, že příští rok začneme s rozpočtovým provizoriem," uvedl už dříve Semerák.
Nyní město vede koalice Tábor 2020, Společně pro Tábor a Piráti. Pavlík byl ve volbách lídrem hnutí Tábor 2020, ale mezi pět zastupitelů se nedostal.
Navrhovaný rozpočet předpokládá kapitálové výdaje 311 milionů korun. Podle Pavlíka by v rozpočtu měl zůstat projekt protipovodňového a protierozního opatření v lokalitě Soví. Zahrnuje zejména rekonstrukci hrází Sovího a Zavadilského rybníka, obnovu vodních toků a propustků, vybudování retenčních prvků pro zadržení vody. Jde o záměr téměř za 130 milionů korun, kdy město získalo z Operačního programu Životní prostředí dotaci 38 milionů korun.