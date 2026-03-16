Tábor přispěje čtyřmi miliony korun na obnovu poutního areálu a kláštera Klokoty. Jde o jednu z nejvýznamnějších staveb ve městě. Náklady na obnovu komplexu činí 55 milionů korun. Město věnuje na projekt peníze vybrané na pokutách. Rozhodli o tom dnes na svém zasedání táborští zastupitelé.
"S trochou nadsázky lze říci, že hříšníci, kteří za své přestupky museli platit pokuty, se nyní vykoupí tím, že peníze směřují do takto bohulibého záměru," řekl ČTK táborský starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020).
Rekonstrukce poutního areálu a kláštera má začít v dubnu a potrvá do příštího roku. Klokoty patří farnosti římskokatolické církve. Obnova areálu se týká několika bodů. Jde například o rekonstrukci části střechy, krovů nebo jiných stavebních úprav. Projekt zároveň počítá s výstavbou infocentra v severní části areálu. V jižní části pak bude nová expozice propojena s nově přístupnou spodní zahradou.
Součástí je také zhotovení nového oltáře ze skla. "Je to jedna z podmínek, aby Klokoty získaly titul bazilika minor," řekl Pavlík. Bazilika minor je čestný titul, jenž uděluje významným katolickým stavbám papež. V současnosti je v klášteře v Klokotech provizorní oltář, jenž podle starosty není důstojný vzhledem k významu místa.
"Nevím, proč máme dávat peníze církvi, když nám o pár metrů dál stojí neopravený památník obětem první světové války. Proč neinvestujeme do svého majetku? Kromě toho církevní restituce měly přece zajistit to, aby církev se svými objekty hospodařila sama," uvedl opoziční zastupitel Václav Ebert (Šance pro Tábor).
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech odkazuje na zjevení, které se odehrálo v 700 metrů vzdáleném místě, dnes je zde kaplička s pramenem vody. Areál pochází ze 14. století, v roce 1421 jej poničilo vojsko Jana Žižky a upálilo asi pět desítek křesťanů, kteří v objektu byli.
"Místo má tím pádem i tuto smutnou minulost. Je to i tak trochu zajímavost v tom, že město jako Tábor s husitskou historií v současnosti podporuje projekt římskokatolické církve," uvedl Pavlík. Dodal, že Klokoty je jedna z nejvýznamnějších lokalit města. Podle starosty plánovaná modernizace areálu přiláká ještě více turistů. "Skutečně se jedná o nejikoničtější stavbu v Táboře. Srovnal bych to s budovou staré radnice v centru Tábora a v obou případech mluvíme o významném historickém dědictví," uvedl Pavlík.