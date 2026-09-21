Tábor prodal pozemek na stavbu domova se zvláštním režimem za 20,5 mil. Kč

Pozemek pro stavbu Domova se zvláštním režimem v plánované nové městské čtvrti Dvorce v Táboře získala společnost Senior Garden Beta. Za plochu o rozloze více než 3000 metrů čtverečních, která patří radnici, zaplatí 20,5 milionu korun. Město od začátku počítá s tím, že domov s kapacitou 90 až 140 lůžek za stovky milionů korun má vybudovat soukromý investor. O prodeji pozemku dnes rozhodli táborští zastupitelé.
"Firma (Senior Garden Beta) předložila nejvýhodnější nabídku. Do původního výběrového řízení se však přihlásila pozdě, a proto jsme je museli zrušit a vypsat znovu," uvedl starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020).
Město vypsalo výběrové řízení v březnu. Uchazeči mohli podávat nabídky do 13. května. Společnost Senior Garden Beta lhůtu nestihla o 11 minut. Ale vzhledem k tomu, že podala pro město nejvýhodnější nabídku, radnice mohla podle zákona o obcích výběrové řízení zrušit a vypsat nové. Do něj se přihlásily čtyři firmy, z nichž Senior Beta Garden předložila z pohledu města opět nejvýhodnější podmínky. Pavlík dodal, že podmínkou získání pozemku je třeba i vybudování přístupových komunikací, které pak připadnou městu.
Domovy se zvláštním režimem pečují o lidi, kteří trpí neurodegenerativními nemocemi, nejčastěji jde o seniory s Alzheimerovou chorobou. Někteří členové táborské opozice ale kritizují to, že Jihočeský kraj zatím domov ve Dvorcích nechce zařadit do krajské sítě sociálních služeb, což by mohlo výrazně zvýšit poplatky pro uživatele. "Ale o případném zařazení může kraj rozhodnout až po kolaudaci domova," uvedl starosta.
Opozici se také nelíbí, že vedení města rozhoduje o tak důležitém projektu na konci volebního období. "Počkejte tři týdny a řešme to po volbách. Ať se rozhodne nové vedení města, jak chce postupovat," uvedl Antonín Snášel (Šance pro Tábor).
V městských domovech se zvláštním režimem zařazených do krajské sítě hradí klienti svůj pobyt důchodem a příspěvkem na péči. Soukromý provozovatel však může požadovat navíc ještě poplatek za různé nadstandardní služby, což cenu zvýší. Za městské domovy se zvláštním režimem platí klienti v ČR v průměru přibližně 20.000 korun, soukromý domov může být i o 10.000 korun dražší.
Ve Dvorcích vznikne v části bývalých Žižkových kasáren obytná čtvrť. Její součástí bude právě i plánovaný domov se zvláštním režimem. Město předpokládá, že ve čtvrti bude pět stovek bytů pro 1700 obyvatel. Tábor připravuje projekt nové obytné čtvrti několik let.