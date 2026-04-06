Tábor spouští mobilní aplikaci, nabízí informace z radnice i kulturní tipy

Tábor spouští novou mobilní aplikaci, která bude nabízet informace z radnice i tipy na kulturní akce. Mimo jiné bude třeba poskytovat zprávy o dopravních opatřeních. Aplikace má lidem usnadnit přístup k informacím na jednom místě. ČTK to řekl mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák.
"Výhodou je možnost zvolit si konkrétní témata, která uživatele zajímají a to od dopravy až po kulturu. Vyplatí se proto věnovat nastavení notifikací pozornost ihned po instalaci," uvedl táborský místostarosta Radoslav Kacerovský (Tábor 2020).
Aplikace však není pouze informačním kanálem. Lidé mohou jejím prostřednictvím snadno nahlašovat závady v terénu, jako je nepořádek, rozbitý chodník nebo nefunkční osvětlení. Podnět lze odeslat přes formulář nebo pomocí interaktivní mapy, což výrazně urychluje následné řešení. "Mobilní aplikace nabízí jednoduchý způsob, jak zůstat v obraze, zapojit se do dění ve městě a komunikovat s úřadem. Pokud ji ještě nemáte, možná je právě teď správný čas si ji stáhnout a vyzkoušet," uvedl Kacerovský.
Město aplikaci využívá podle něj také pro anketní moduly například pro participativní rozpočet. Aplikace nabízí i hlasové komentáře, aby ji mohli využívat senioři nebo nevidomí a špatně vidící lidé.