V sobotu před půl druhou odpoledne přijali táborští strážníci zprávu, že u plaveckého stadionu je v jednom autě zaparkovaném na přímém slunci zavřené malé kotě umístěné v přepravce.
Svědek se ještě před příjezdem hlídky marně pokoušel majitele vozidla vyhlásit na plovárně. Kotě mezitím přestalo mňoukat, mělo zrychlený dech a začalo být malátné.
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„Strážníci po příjezdu na nic nečekali a pomocí teleskopického obušku rozbili boční sklo dveří. Kotě i s přepravkou poté vytáhli ven. Následoval rychlý transport k veterináři, který okamžitou odbornou pomocí kotě zachránil a potvrdil, že záchrana přišla v pravý čas,“ uvedl mluvčí táborských strážníků Pavel Šimek.
Majitel se strážníkům přihlásil až po dvou hodinách od přijetí oznámení. Je podezřelý z týrání zvířete a z přestupku se bude zpovídat ve správním řízení.