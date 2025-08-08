Nevzala ho k lékaři. Otec viní táborovou zdravotnici, že zanedbala dítě se zlomeninou

Jan Jakovljevič
  10:22
Neošetřené zranění, házení svačin nebo slovní napadání a křik. Tím vším si údajně museli projít účastníci dětského adrenalinového tábora na Písecku. Upozornil na to otec jednoho z chlapců, který tvrdí, že táborová zdravotnice jeho devítiletému synovi nezajistila potřebné ošetření zlomené klíční kosti. Jednatel společnosti, která akci organizovala, ve svém prohlášení uvedl, že šlo o nešťastnou událost a postavil se za táborové vedoucí.

Rentgen ukazuje zlomeninu klíční kosti devítiletého chlapce. | foto: archiv Filipa Černického

Těšily se na prázdninová dobrodružství s dětskými pistolemi Nerf, nakonec ale nejspíš budou chtít co nejrychleji zapomenout. Školáci, kteří se účastnili letního adrenalinového tábora u Varvažova, se tam podle jejich vyprávění setkali s nevybíravým jednáním vedoucích. Na případ jako první upozornil deník Blesk.

„Syn při jedné z aktivit spadl na rameno a na hlavu. Šel to samozřejmě oznámit vedoucímu, který ho vzal na marodku. Paní zdravotnice místo toho, aby syna odvezla do nemocnice, tak mu zkoušela lámat ruku, jestli ji náhodou nemá zlomenou,“ popsal otec devítiletého hocha Filip Černický pro iDNES.cz.

Dále uvedl, že syn brečel bolestí a zdravotnice mu strčila hlavu pod studenou vodu. Zlomeninu prý dítěti diagnostikovala tak, že ho nechávala si svlékat a oblékat tričko. Nakonec chlapce s mastičkou poslala spát s tím, že nejde o nic akutního.

Rodiče přijeli pro dceru na tábor, našli psí výkaly i lahve od alkoholu

Potom, co si rodiče syna vyzvedli a vzali ho do nemocnice, se ukázalo že má zlomenou klíční kost. „Srůstá to tři až pět týdnů. Co se týče hybnosti, tak má končetinu zavázanou, nemůže s ní hýbat a nemůže dělat žádné aktivity. A budeme se modlit, aby mu to srostlo dobře,“ řekl Černický.

Na zdravotnici už chlapcovi rodiče podali trestní oznámení. „Došlo tam k zásadnímu pochybení i k ublížení na zdraví, a to jak psychickém, tak i fyzickém,“ zlobí se otec.

Nemělo to ale být jediné problémové jednání, kterého se táborová zdravotnice dopustila. V krámku, který spravovala, údajně slovně napadla i osmiletého chlapce.

Táboroví vedoucí podle slov Černického a dalších rodičů, kteří mu zaslali svá svědectví, děti šikanovali. Nutili je běhat po lese bosé a házeli po nich šišky, svačiny mladým účastníkům také házeli. Když třeba hozený rohlík nechytili, museli ho jíst špinavý a vedoucí se jim vysmáli.

„Takové jednání je netolerovatelné a vůbec nechápu, jak si to ti dospělí lidé vůbec mohli dovolit,“ vysvětlil Černický, proč se situaci rozhodl řešit. Zároveň si dovede představit, že jsou tací, kterým by takové jednání přišlo normální. Jeho syna ale poznamenalo.

Matka poslala hygieniky do tábora na Písecku, ze stížností uznali plíseň

Podle Miroslava Topinky, jednatele společnosti CK Topinka, která tábor organizovala, šlo o nešťastnou událost. Zdravotnice prý ale chlapce vyšetřila, v noci klidně spal a na ranní kontrolu se nedostavil. Proto ho ráno znovu vyhledala a zkontrolovala.

Za prací vedoucích si stojí, podle něj si zaslouží respekt a ne dehonestaci. „Samozřejmě nemohu dát ruku do ohně za každou vteřinu chování každého jednotlivce. Ale jako jednatel společnosti mohu říct, že si takových lidí nesmírně vážím,“ podotkl Topinka ve facebookovém vyjádření.

Dále se ve svém prohlášení ohrazuje proti šíření zavádějících a lživých informací. „Jakékoli pokusy o nátlakové jednání s cílem finančního obohacení považujeme za nepřijatelné,“ napsal. Dětské tábory společnost podle Topinky organizuje už 34 let a podle jeho slov odmítá jakékoli poškozování důstojnosti dětí.

Případ nyní prověřují policisté z obvodního oddělení Zvíkovské Podhradí, kteří dostali podnět od kolegů ze Středočeského kraje. „Vzhledem k tomu, že pokračují úkony trestního řízení, tak nemůžu konkretizovat žádné bližší informace,“ sdělil na dotaz iDNES.cz jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.

