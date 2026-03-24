Tábor vyhlásil výběrové řízení na stavbu Domova se zvláštním režimem ve Dvorcích

Tábor vyhlásil výběrové řízení na stavbu Domova se zvláštním režimem (DZR) v plánované nové městské čtvrti Dvorce. Projekt s kapacitou 90 až 140 lůžek za stovky milionů korun má vybudovat soukromý investor. Jihočeský kraj ale privátní DZR zatím nechce zařadit do krajské sítě sociálních služeb, což by mohlo výrazně zvýšit poplatky pro uživatele. ČTK to řekli táborský starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020) a náměstkyně jihočeského hejtmana Lucie Kozlová (Naše Česko). Záměr výstavby DZR soukromým investorem kritizuje táborská opozice.
DZR pečuje o lidi, kteří trpí neurodegenerativními nemocemi, nejčastěji jde o seniory s Alzheimerovou chorobou. V městských Domovech se zvláštním režimem zařazených do krajské sítě hradí klienti svůj pobyt důchodem a příspěvkem na péči. Soukromý provozovatel DZR však může požadovat navíc ještě poplatek za různé nadstandardní služby, což cenu zvýší. Za městské DZR platí klienti v ČR v průměru přibližně 20.000 korun, soukromý domov pak může být i o 10.000 korun dražší.
"Pokud bychom se o tom bavili teď, tak rozhodně krajskému zastupitelstvu nedoporučím, aby soukromý DZR byl zařazený do krajské sítě. Je to na základě zkušeností z nedávné doby, kdy dva privátní domovy ukončily provoz a my jsme pak museli do 24 hodin sehnat místa pro všechny klienty. Bylo to složité, protože se nejednalo jen o klienty z jihu Čech, ale byli třeba ze Středočeského, Plzeňského kraje nebo z Rakouska. Museli jsme shánět jejich rodiny a jednat s nimi," řekla ČTK Kozlová.
Starosta Pavlík uvedl, že o případném zařazení táborského DZR do krajské sítě bude rozhodovat krajské zastupitelstvo, které vzejde až z voleb v roce 2028. Dříve domov ve Dvorcích nevznikne. "Vzhledem k tomu, že věk dožití se neustále zvyšuje, je také dost možné, že za dva roky budou platit plně jiné podmínky pro financování sociálních služeb. Takže třeba už nebude rozhodující, jestli se jedná o městské nebo soukromé zařízení," řekl ČTK starosta.
Táborské opozici se nelíbí například fakt, že minimální cena pro zájemce o koupi městského pozemku o rozloze více než 3000 metrů čtverečních, na němž bude domov stát, je 500.000 korun. Pavlík však dodal, že podmínkou získání pozemku je třeba i vybudování přístupových komunikacích, které pak připadnou městu. Podle něj tak jde o závazek v řádech milionů korun. "Kromě toho cena pozemku je uvedena jako minimální a výběrové řízení ji může navýšit," řekl starosta.