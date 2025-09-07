U Tábora usmrtil vlak člověka, provoz na koridoru do Prahy stál

„České dráhy zajistily pro některé spoje náhradní autobusovou dopravu,“ řekl jejich mluvčí Petr Šťáhlavský s tím, že aktuální informace budou na jejich webu.
„Přesnou příčinu události policie vyšetřuje,“ informoval policejní mluvčí Milan Bajcura. „Pravděpodobně se může jednat o sebevraždu, je to předběžné, bude to vyšetřovat kriminální policie,“ dodal Bajcura.
České dráhy předpokládají, že omezený provoz může trvat do 15:00. „Snahou je zajistit náhradní autobusy, ale protože je trať dvoukolejná, třeba se dříve podaří obnovit provoz po sousední koleji, záleží na tom, jak to na místě vypadá, kolik času potřebují záchranáři a vyšetřovatelé,“ sdělil Šťáhlavský.
Autobusy mají nyní jezdit v úseku Tábor - Chotoviny a naopak. Například rychlík Vltava z Prahy do Českých Budějovic může mít zpoždění až tři hodiny.