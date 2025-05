Místo aut táborské náměstí opět oživí křesla a zeleň. Nově přibude pítko

Omezení dopravy bude v pozměněné a podle městské architektky Kateřiny Čechové ve vylepšené podobě. „Zóna bude mít například trochu větší rozsah než v minulém roce a bude navazovat na pěší zónu v Pražské ulici,“ popsala.

Na části náměstí nebudou oproti minulému roku žádné sportovní prvky nebo lehátka, nahradí je pohodlnější křesla. Ty doplní slunečníky a více odpadkových košů. Pro osvěžení v parných dnech přibude i vodní mlžítko s pítkem, které bude reagovat na okolní teplotu vzduchu. „Bude tam také minipódium pro komorní kulturní aktivity. Například jsme se domluvili s knihovnou na veřejném čtení,“ přidala Čechová.

Na čistotu prostoru bude dohlížet správce pěší zóny. Za nový mobiliář město zaplatí půl milionu korun, do zeleně investuje dalších 300 tisíc.

Táborské vedení chce uzavřením jedné strany náměstí zklidnit dopravu v historickém centru. Žižkovo náměstí funguje po většinu roku i jako kruhový objezd.

„Pro dopravu se přitom nic zásadního měnit nebude. Auta se na náměstí dostanou ze všech vjezdů jako nyní. Výjimkou je, že náměstí nebude sloužit jako objezd, ale bude se na něm jezdit ve tvaru jakési podkovy,“ uvedl starosta Štěpán Pavlík.

Co si o změně provozu v části historického centra myslí místní, zjišťovala vloni radnice pomocí ankety. Elektronický či papírový dotazník vyplnily přibližně tři tisíce lidí. Z nasbíraných dat vyplynulo, že 53 procentům dotázaných se opatření líbilo.

Redakce MF DNES se ptala na dojmy místních v červenci 2024, druhý týden od zavedení klidového režimu. „Mě to zatím nijak neomezuje. Myslím si, že se to nemusí líbit spoustě podnikatelů, kteří přijdou o potenciální zákazníky. Co se týče obyvatel, těm se na pár měsíců zkomplikuje parkování. Natrvalo by to bylo horší. Snažím se vnímat výhody i nevýhody, ale nejsem nijak vymezená,“ vyjádřila se tehdy obyvatelka Marika Smetanová.

Podle zpětné vazby zavedení dočasné pěší zóny trhovcům, majitelům a provozovatelům podniků ani organizátorům kulturních akcí na náměstí a v okolí příliš nevadí. „Pro většinu dotazovaných je samotná myšlenka dopravu zklidňujícího opatření, které přispěje ke kvalitě veřejného prostoru, přijatelná a vítají ji,“ informovala architektka Čechová. Připustila, že většina podnikatelů měla připomínky týkající se vybavení prostoru nebo přístupnosti dopravní obsluhy.

„O letošních změnách jsme intenzivně komunikovali s podnikateli na Žižkově náměstí i v jeho okolí. Dodatkové tabulky na značkách vymezí možnost zásobování pro restaurace a další podniky v ranních a dopoledních hodinách. Výjimku pro vjezd a parkování budou mít i středeční trhovci,“ dodala architektka.

Stejně jako loni dočasně zanikne 18 parkovacích míst na jižní straně náměstí. Město však připravuje parkování v centru města v jiných ulicích. Na Tržním náměstí bude 15 nových míst pro rezidenty a dalších šest jich vznikne v blízkém okolí hlavního náměstí. „Jedná se o parkovací místa, která zůstanou zachovaná i ve chvíli, kdy pěší zóna na náměstí v září skončí,“ řekl starosta Pavlík.