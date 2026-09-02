Táborská setkání opět nabídnou mix kultury a historie, vystoupí Buty či Redl

Kostýmovaný průvod, koncert kapely Buty a třídenní program postavený na mixu kultury a historie nabídne 34. ročník festivalu Táborská setkání. Akce se uskuteční od 11. do 13. září na řadě míst v centru Tábora. Novinářům to dnes řekli zástupci vedení města.
"Snažíme se Táborská setkání více překlápět do historična. Nechceme, aby z toho byla jen přehlídka různých kapel, i když veřejnost vždycky nejvíce zajímá, jaká hlavní hvězda tu bude hrát. Ale my chceme spíš lidem ukázat i méně tradiční místa, na která se tak často nedostanou," uvedl starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020).
Hlavním centrem Táborských setkání bude zóna na Žižkově náměstí a jeho okolí. Středem města v pátek večer projde kostýmovaný pochodňový průvod. Vyrazí z náměstí T. G. Masaryka a dojde právě na Žižkovo náměstí. "Letos si nepřipomínáme žádné kulaté výročí, takže Táborská setkání ani nemají jedno společné motto," uvedl starosta. Dodal, že páteční koncertní program je věnovaný folku a hlavním interpretem bude Vlasta Redl.
Ještě před ním mohou lidé vidět tradiční videomapping. Letos příběh vytváří studenti fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity Plzeň. "Připravují volnou tvorbu na téma Tábor. Rozhodli jsme se, že jim dáme tentokrát přednost před agenturou. Studenti z této fakulty delší dobu spolupracují s táborským husitským muzeem, pro nějž dělají různou grafiku," uvedl starosta.
Sobotu pak čeká návštěvníky na řadě míst například jarmark, další koncerty a ukázky toho, jak žilo středověké město. V neděli bude hlavním bodem koncert kapely Buty od 14:00 na Žižkově náměstí.
Rozpočet Táborských setkání se blíží částce osm milionů korun. Polovinu hradí město, zbytek sponzoři a výnos ze vstupného, jehož ceny se neměnily. Na celý festival lidé za vstup zaplatí v předprodeji 250 korun a na místě pak 350 korun. Loni pořadatelé na setkání prodali více než 15.000 vstupenek. "Očekáváme podobnou návštěvnost i letos. Ovšem vždy je rozhodující, jaké bude počasí," řekl starosta.