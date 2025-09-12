Podle starosty bude akce rozmanitá a plná historických atrakcí. „Snažíme se sledovat soubory z celé republiky. Každý umí něco, většinou je to parta nadšenců, která se věnuje nějakému historickému období,“ doplnil.
Organizátoři si pro návštěvníky připravili od dneška do neděle i řadu novinek. Jednou z nich je páteční slavnostní ceremoniál na Žižkově náměstí, který v patnácti minutách vrátí návštěvníky do doby Jana Žižky a přiblíží nejvýznamnější momenty jeho života. Ten ve 21. 30 hodin naváže na slavnostní ohňový průvod, v jehož čele půjde právě táborský hejtman v podání Dino Žlůvy.
Novinkou je zbrojnice
Druhou novinkou bude v sobotu zbrojnice na Špitálském náměstí, kde bude možné se i setkat se slavným husitským vojevůdcem. „Historie bude i v dalších uličkách. Pro velký úspěch podruhé opakujeme Katovskou uličku, nebude chybět Ulička chudiny,“ nastínila vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Radka Šimková. Velký šanc se promění do dobového ležení s ukázkami historických řemesel.
Sobotní program nabídne známý Táborský jarmark na náměstí Mikuláše z Husi i slavnostní průvod T. G. Masaryka. Ten vyrazí ve 13. 10 hodin a jeho značnou část utvoří delegace z německého partnerského města Kostnice. Táborská setkání připomenou i loňské 40. výročí tohoto partnerství. V Holečkových sadech najdou nejmladší účastníci Dětský ráj s historickými houpačkami, pohádkami nebo hlavolamy.
Součástí letošního programu naopak nebude kvůli ochraně zvláště chráněných živočichů ohňostroj nad vodní nádrží Jordán. Město ho chtělo uspořádat, nedostalo ale výjimku od Jihočeského kraje. „Do programu jsme se rozhodli doplnit i videomapping na Žižkově náměstí. Využijeme mapping z roku 2015, který připomínal 600 let od upálení Jana Husa,“ upřesnila Šimková.
Program posledního dne bude celkově klidnější a komornější. Na Tržním náměstí chystají středověké tržiště, na zahradě Střelnice potom představí knihu Dějiny Tábora II. Novinkou bude společná bohoslužba pod širým nebem, kterou od 16 hodin pořádají zástupci táborských křesťanských církví.
Festival doplní i koncerty moderní hudby. Letošními hvězdami budou Ewa Farna a Janek Ledecký. Vstupenky se prodávají výhradně online. Ty z loňska jsou platné.
