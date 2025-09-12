Sudlice a palcáty, s ročním zdržením si Tábor připomene 600 let od Žižkovy smrti

Jan Jakovljevič
  11:02
Loňské zářijové povodně na poslední chvíli znemožnily uspořádání tradičního festivalu Táborská setkání. Třiatřicátý ročník, který měl připomenout 600. výročí úmrtí Jana Žižky, tak přesunuli na letošek. „Rozhodli jsme se, že překlopíme téměř kompletní loňský program,“ uvedl starosta města Štěpán Pavlík. Akce začíná dnes a potrvá do neděle.
Postava Jana Žižky nesmí na festivalu Táborská setkání chybět.

Postava Jana Žižky nesmí na festivalu Táborská setkání chybět. | foto: David Peltán, MAFRA

Postava Jana Žižky nesmí na festivalu Táborská setkání chybět.
V areálu památníku v Trocnově stojí socha známého vojevůdce.
Jordán. Původně vodárenská nádrž dnes slouží hlavně k rekreaci.
Město nad Lužnicí. Pohled na Tábor přes řeku a hradby
14 fotografií

Podle starosty bude akce rozmanitá a plná historických atrakcí. „Snažíme se sledovat soubory z celé republiky. Každý umí něco, většinou je to parta nadšenců, která se věnuje nějakému historickému období,“ doplnil.

Organizátoři si pro návštěvníky připravili od dneška do neděle i řadu novinek. Jednou z nich je páteční slavnostní ceremoniál na Žižkově náměstí, který v patnácti minutách vrátí návštěvníky do doby Jana Žižky a přiblíží nejvýznamnější momenty jeho života. Ten ve 21. 30 hodin naváže na slavnostní ohňový průvod, v jehož čele půjde právě táborský hejtman v podání Dino Žlůvy.

Táborských 600 let mýtů a legend. Jak chutná konina a nač měli husité kádě

Novinkou je zbrojnice

Druhou novinkou bude v sobotu zbrojnice na Špitálském náměstí, kde bude možné se i setkat se slavným husitským vojevůdcem. „Historie bude i v dalších uličkách. Pro velký úspěch podruhé opakujeme Katovskou uličku, nebude chybět Ulička chudiny,“ nastínila vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Radka Šimková. Velký šanc se promění do dobového ležení s ukázkami historických řemesel.

Od Sudoměře k Malešovu. Nejslavnější Žižkovy bitvy se odehrály během pěti let

Sobotní program nabídne známý Táborský jarmark na náměstí Mikuláše z Husi i slavnostní průvod T. G. Masaryka. Ten vyrazí ve 13. 10 hodin a jeho značnou část utvoří delegace z německého partnerského města Kostnice. Táborská setkání připomenou i loňské 40. výročí tohoto partnerství. V Holečkových sadech najdou nejmladší účastníci Dětský ráj s historickými houpačkami, pohádkami nebo hlavolamy.

Součástí letošního programu naopak nebude kvůli ochraně zvláště chráněných živočichů ohňostroj nad vodní nádrží Jordán. Město ho chtělo uspořádat, nedostalo ale výjimku od Jihočeského kraje. „Do programu jsme se rozhodli doplnit i videomapping na Žižkově náměstí. Využijeme mapping z roku 2015, který připomínal 600 let od upálení Jana Husa,“ upřesnila Šimková.

Tábor slaví 600 let od smrti Žižky, představí film a zorganizuje bitvu

Program posledního dne bude celkově klidnější a komornější. Na Tržním náměstí chystají středověké tržiště, na zahradě Střelnice potom představí knihu Dějiny Tábora II. Novinkou bude společná bohoslužba pod širým nebem, kterou od 16 hodin pořádají zástupci táborských křesťanských církví.

Festival doplní i koncerty moderní hudby. Letošními hvězdami budou Ewa Farna a Janek Ledecký. Vstupenky se prodávají výhradně online. Ty z loňska jsou platné.

Kam také o víkendu vyrazit za zábavou na jihu Čech

Budějovice městem památek
V těchto dnech se uskuteční Dny evropského dědictví a celonárodní zahájení akce bude v sobotu v 10 hodin na Piaristickém náměstí v Budějovicích. Památky budou zpřístupněné od pátku do neděle. Tématem letošního ročníku je Architektonické dědictví – od Přemysla Otakara II. po Havla. Detaily jsou na webu retrobudejovice.cz

Den piva ve Voselnu
V altánu a areálu Pod Kaštany v Úsilném u Budějovic se v sobotu od 14 do 22 hodin uskuteční den piva, na kterém bude třeba Pivovar Hluboká, Jílovice či Bukovar. Na akci vystoupí také kapela Mustang Bluesride. Vstup je 100 korun, pro děti do 15 let zdarma.

Čihovice Fest 2025
Ve Slámovém amfiteátru u hřbitova v Týně nad Vltavou se dnes uskuteční Čihovice Fest. Brány festivalu se otevřou ve 14 a akce potrvá do 22 hodin. Návštěvníky čeká den plný hudby, divadla a aktivit pro děti. Vystoupí třeba Vandrband, Dva a dva nebo Rendykancl. Vstupné je dobrovolné.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

Emzák letí, a má děti. My je máme, zlé korporaci je neprodáme! Vetřelec: Země je mrazivá retrofuturistická podívaná

Máte rádi retrofuturismus? Pohlcující atmosféru kombinující prvky hororu, thrilleru a sci-fi? A líbil se vám nedávný filmový návrat k vetřelčí frančíze s názvem Vetřelec: Romulus (2024)? Pokud je...

Ve dvou se to lépe táhne. Sdílené ordinace se umí postarat o více pacientů

Od poloviny června až do konce prázdnin si vybírali dovolenou. Zavřít ordinaci na dva a půl měsíce si ale žádný praktický lékař nedovolí, protože na tak dlouhou dobu nesežene záskok a pro pacienty by...

12. září 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Přední evropský výrobce generik Zentiva mění vlastníka – Advent prodává firmu společnosti GTCR

12. září 2025  12:34

V Poličce začne ve středu další ročník festivalu mimického divadla Mime fest

Ve středu 17. září začne v Poličce další ročník mezinárodního festivalu mimického divadla Mime fest. Dramaturgie programu se zaměřuje na profesionální umělce a...

12. září 2025  10:59,  aktualizováno  10:59

Velkoobjemový odpad v Ústí sváží taxi, v Děčíně budou dočasně kontejnery

Velkoobjemový odpad v Ústí nad Labem začalo svážet takzvané odpadové taxi. Služba funguje na zavolanou, je k dispozici pouze obyvatelům města, a to za...

12. září 2025  10:53,  aktualizováno  10:53

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Botanici v Brně představili nově objevený zakrslý druh pryšce

Rostliny z pouští a polopouští mohou počínaje dneškem zhlédnout návštěvníci brněnské botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Botanici...

12. září 2025  10:47,  aktualizováno  10:47

Ryba je zpátky! Do McDonald's se vrací Filet-O-Fish v klasice i s twistem

12. září 2025  12:19

Krnov na likvidaci povodňových škod už vynaložil 200 milionů korun

Krnov na Bruntálsku na likvidaci povodňových škod už vynaložil přes 200 milionů korun. V dalších letech plánuje investovat 700 milionů korun, hlavně na obnovu...

12. září 2025  10:39,  aktualizováno  10:39

Podvodníci tlačili ženu do půjčky. V poslední chvíli ji zachránil zamrzlý mobil

Do úvěru 800 tisíc korun tlačili podvodníci mladou ženu z Libereckého kraje. Ze stresu jim po několika hodinách přemlouvání chtěla vyhovět, ale před posledním krokem, kterým by žádost o úvěr...

12. září 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Češi vědí, že obezita škodí, přesto ji neřeší. Nová kampaň vyzývá: Odlehči!

12. září 2025  12:09

Skupina místních usiluje o záchranu roky chátrajícího bývalého pivovaru v Kyjově

O záchranu roky chátrajícího bývalého pivovaru ze 16. století usiluje v Kyjově na Hodonínsku skupina místních. Chtějí, aby město jakožto vlastník vybudovalo...

12. září 2025  10:19,  aktualizováno  10:19

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Telly startuje podzimní sezonu s novým sloganem, funkcemi a atraktivním MAXI balíčkem

12. září 2025  11:57

Obce na Příbramsku mají obavy z těžby nerostů, uspořádají referenda

Lidé v Příčovech, Prosenické Lhotě a dalších obcích na Příbramsku mají obavy z těžby nerostů, jako jsou antimon či zlato. Vedení obcí obdržela oznámení o...

12. září 2025  10:05,  aktualizováno  10:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.