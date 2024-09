Táborská setkání připomenou 600 let od úmrtí Žižky

Zdíkov

Na Zlaté stezce zahájí Středověké slavnosti

Šermíři, středověcí hudebníci, sokolníci, orientální tanečnice, ohňová show či divadlo pro děti. To je krátký výtah z programu patnáctého ročníku Zdíkovských středověkých slavností na Zlaté stezce ve stejnojmenné obci na Prachaticku. Slavnosti začnou v sobotu ve 12 hodin průvodem obcí. Součástí bude i dobové tržiště s ukázkami tradičních řemesel a středověká kuchyně. Uskuteční se také turnaj bojovníků.

Kleť

Budou se trousit na vrchol, pomohou nemocným

Zdolají kopec, podpoří své zdraví a ještě pomohou dobré věci. To čeká na účastníky dalšího ročníku akce s názvem Trousíme se na Kleť. Zájemci vyrazí v sobotu v devět hodin z parkoviště v Krásetíně a podle svých fyzických možností vystoupají na Kleť. Tam je čekají odměny, občerstvení a tombola. Účastníci navíc podpoří lidi s roztroušenou sklerózou. Tři nejrychlejší dostanou ceny od partnerů.

Vimperk

Festival nabídne filmy i procházky do přírody

Festival NaturVision se koná od soboty do příští soboty ve Vimperku na Prachaticku. Jeho součástí budou filmové projekce i komentované procházky do šumavské přírody. Nabídne 15 snímků s tematikou přírody. Promítání bude v městském kulturním středisku. V úterý tam mohou lidé přijít na oceňovaný film Voda ztracená a vrácená o mokřadech v národním parku Šumava.

České Budějovice

Food festival láká na kvašené produkty

Spolek Jíme Jih pořádá třetí ročník food festivalu v Českých Budějovicích. Akce v prostorách Dominikánského kláštera na Piaristickém náměstí naváže na místní farmářské trhy. Letošní ročník bude zaměřený na fermenty neboli kvašené produkty ve všech jejich formách. Jako v předchozích letech zůstává stěžejní surovinou jihočeský sýr a jablečný cider. Festival je nachystaný v čase mezi 11. a 18. hodinou.