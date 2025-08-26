Táborská zoo dál zachraňuje další zvířata. Plánuje vybudovat nové želvárium

Autor: Petr Lundák
  9:29
Táborská zoologická zahrada plánuje vybudovat pro své chované želvy zcela nový domov - želvárium. Nedávno získala zoo od soukromého chovatele dvě želvy uhlířské.
Fotogalerie3

Želva uhlířská ze zoo Tábor. | foto: Pavel Nalezený

Dožívají se ve volné přírodě až sta let, v zajetí i více. Pochází z Jižní Ameriky a dorůstá až 50 centimetrů. To je ve zkratce představení nového přírůstku táborské zoologické zahrady.

„Želva uhlířská je zajímavá například tím, že mláďata jsou masožravá, zatímco v dospělosti se živí převážně býložravě. V mládí hledají v půdě červy a hmyz, později preferují hlavně trávu, listy a různé plody. Občas si jídelníček zpestří masem i dospělé želvy. Jako jedna z mála želv v zimě nehibernuje, pouze snižuje aktivitu. Ve volné přírodě je ohrožuje nadměrný lov a úbytek přirozeného prostředí. Proto jsou uvedeny v příloze II seznamu CITES. Jejich chov tak plně naplňuje hlavní poslání naší zoologické zahrady,“ říká ředitel ZOO Tábor Evžen Korec a dodává, že dvě želvy uhlířské zoo získala od soukromého chovatele, který se rozhodl v chovu nepokračovat.

Želva uhlířská ze zoo Tábor.
Želva uhlířská ze zoo Tábor.
Želva uhlířská ze zoo Tábor.
3 fotografie

Tento měsíc jde už o druhý druh želvy, který obohatil živočišné osazenstvo táborské zoologické zahrady. Z belgického záchranného centra sem doputovaly čtveřice želv ostruhatých. Kromě nich v zoo žijí také želvy zelenavé a čtyřprsté.

Zoo jim aktuálně proto plánuje vybudovat zcela nové velké želvárium.

Želva uhlířská je suchozemská želva pocházející z vlhkých savan Jižní Ameriky. Nejčastěji se vyskytuje v Panamě, Paraguayi, Kolumbii, Peru, Brazílii, Bolívii, Venezuele a Argentině. Uměle byla vysazena také na některých ostrovech v Karibském moři. Obývá hlavně vlhké savany a méně též okolí močálů tropických deštných lesů. Vyhledává stín, kde je dostatečně teplo a vlhko.

Majitelka musela zrušit chov šelem, táborské zoo darovala vzácného bílého lva

Dorůstá zhruba 50 centimetrů a typické jsou jasně žluté nebo oranžové skvrny na hlavě a končetinách. Podobné skvrny mají také na tmavém krunýři. Samci jsou o něco větší než samice, výrazný pohlavní dimorfizmus však u tohoto druhu želv není.

Snese až patnáct vajec a zahrabe je

Želva uhlířská je v mládí masožravá, mláďata vyhledávají červy a hmyz. V dospělosti preferuje rostlinnou stravu, kterou čas od času doplní živočišnou potravou. Páří se, když dorostou velikosti kolem 25 centimetrů. Samice snáší pět až 15 vajec, většinou je zahrabává do hlíny. Mláďata se líhnou po čtyřech až šesti měsících.

V roce 2024 táborsku zoologickou zahradu navštívilo 117 tisíc lidí. ZOO Tábor je nejvíce navštěvovaným místem táborského regionu a patří mezi nejnavštěvovanější místa Jihočeského kraje. Zoo je otevřena každý den od 9:00 do 19:00.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

Rivalové Dědek a Pražák na pardubickém hřišti. Miliardáři mají kluby kousek od sebe

Finanční skupina Kaprain, které patří například chemička Synthesia, kupuje pardubický prvoligový fotbalový klub. Do něj vstupují lidé majitele skupiny Karla Pražáka s jasným cílem: udržet v...

26. srpna 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

U nejednoho letňanského domku zraje vinná réva.

vydáno 26. srpna 2025  12:21

Na dálnici D1 havaroval autobus a nákladní auto, bouralo se i v koloně

Na dálnici D1 na Vysočině havaroval v úterý autobus a nákladní auto. Při nehodě se lehce zranili dva lidé včetně jednoho z cestujících v autobusu. Dálnice byla na 151. kilometru ve směru na Prahu...

26. srpna 2025  11:22,  aktualizováno  12:20

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

25. srpna 2025  15:35,  aktualizováno  26.8 12:19

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Požár paneláku zavinili vařiči drog. Z bytu utekli, zraněného parťáka tam nechali

Pět lidí obvinila policie z nedbalostního obecného ohrožení a nedovolené výroby drog poté, co v květnu způsobili požár bytu ve třináctém poschodí panelového domu v Ostravě. Jeden z nich se těžce...

26. srpna 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Ministerstvo vnitro podle Schorma nestíhá vyřizovat žádosti o české občanství

Ministerstvo vnitra podle zástupce veřejného ochránce práv Víta Alexandra Schorma nestíhá vyřizovat žádosti o české občanství. V jednom z konkrétních případů...

26. srpna 2025  10:27,  aktualizováno  10:27

Ukájel se na malých dívkách, soudí šéfa spolku pomáhajícího hendikepovaným dětem

U plzeňského krajského soudu stanul muž z Plzně, který čelí obžalobě, že se sexuálně ukájel na dívkách, kterým nebylo ani deset let. Nemravnosti se podle kriminalistů odehrávaly například v jeho...

26. srpna 2025  11:52

Křižovatku smrti u Holic nahradí kruhový objezd, policisté tam evidují 50 nehod

Křižovatka na obchvatu Holic, známá vysokým počtem dopravních nehod a pověstí té nejnebezpečnější v regionu, zmizí a nahradí ji kruhový objezd. Silničáři ho postaví v křížení na Dolní Roveň a jižní...

26. srpna 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

Venkovní koupaliště v Brně zavírají dřív, v krytých bazénech pracují dělníci

Možnosti vodní rekreace budou v Brně začátkem září omezené. Venkovní koupaliště Riviéra a Zábrdovice ukončí provoz kvůli chladnému počasí 31. srpna, proti...

26. srpna 2025  9:54,  aktualizováno  9:54

Školáci ze zatopených škol se budou ještě rok učit v kontejnerových objektech

Žáci základních škol v České Vsi a v Jeseníku poničených loňskými záplavami se budou ještě celý nadcházející školní rok učit v náhradních kontejnerových...

26. srpna 2025  9:53,  aktualizováno  9:53

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Začíná Crystal Valley Week. Láká na sklo, šperky i křišťálovou tramvaj

Přes osmdesát výstav, koncertů, instalací či workshopů se tento týden odehraje v Liberci, Vratislavicích a Jablonci nad Nisou. Sklářský festival Týden Křišťálového údolí s podtitulem Glass Fashion...

26. srpna 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Model domu demonstruje výhody zeleně proti přehřívání a povodním

Česká zemědělská univerzita (ČZU) na agrosalonu Země živitelka poprvé představila model domu, na němž ukázala, jak zeleň na objektu nebo kolem něho pomáhá...

26. srpna 2025  9:31,  aktualizováno  9:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.