Táborská zoologická zahrada postaví záchranné centrum pro teplomilné šelmy, jako jsou například lvi. Bude sloužit jako azyl pro zvířata, která žijí u chovatelů v nevyhovujících podmínkách, a stát je proto majitelům odebere. Centrum by mohlo zahájit provoz na jaře příštího roku. ČTK to řekl mluvčí táborské zoologické zahrady Filip Sušanka.
"Stát nemá dostatek volných kapacit, kam by mohl umístit šelmy žijící v nevhodných podmínkách. Desítky z nich tak stále musí přežívat v malých kotcích, bez správné stravy či adekvátní péče. Posláním naší zoologické zahrady je chránit ohrožené druhy zvířat, proto jsme dlouhodobě usilovali také o zřízení záchranného centra právě pro teplomilné šelmy," uvedl ředitel táborské zoo Evžen Korec.
Zahrada už dva roky provozuje záchranné centrum pro chladnomilné šelmy. Dočasné zázemí tam našly desítky šelem, aktuálně v něm žije například samec pumy americké. "Zvířata u nás mají největší možný komfort. Kromě velkorysého výběhu s přístřeškem mají k dispozici také jezírko pro plavání, vyhlídkovou palandu, terénní val sloužící jako další vyhlídka a kmeny pro zábavu i broušení drápů. Stín naleznou pod vysázenými stromy," uvedl Korec.
Dodal, že stavbu záchranného centra pro teplomilné šelmy bude spolufinancovat Evropská unie. Výši odhadovaných nákladů zoo neuvedla.
Rozlohou největší zoologická zahrada jižních Čech, táborská, vznikla v květnu 2015 poté, co ji od insolvenčního správce koupil pražský developer a biolog Evžen Korec. Tím ji zachránil před likvidací. V táborské zoo žije přes 535 zvířat více než 80 živočišných druhů. Zoo se specializuje na chov ohrožených druhů. Dlouhodobě se věnuje projektu návratu zubra evropského do přírody. Loni zoo navštívilo 119.400 lidí.